TV Câmara de Votuporanga é inaugurada 

O novo canal de televisão aberta terá em sua grade de programação local as sessões, projetos, debates e outras ações do Poder Legislativo.

Jorge Honorio

Uma solenidade no Plenário Dr. Octavio Viscardi, na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na manhã desta terça-feira (26.mai), marcou a inauguração oficial da TV Câmara. O evento contou com a participação de autoridades locais, como o prefeito Jorge Seba (PSD), vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) e representantes do governo federal.

Anfitrionado pelo presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), o ato inaugural foi prestigiado por vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

A TV Câmara de Votuporanga, canal 9.1, é uma das cerca de 300 que serão implantadas por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O projeto tem como objetivo ampliar o acesso da população aos canais públicos de TV digital aberta e gratuita em todo o país.

O programa foi financiado com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, além de investimentos da EAD/Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização da TV no Brasil.

“É um privilégio muito grande para nós votuporanguenses, primeiramente, em ter sido escolhida entre tantas cidades, tantas Câmara pelo Brasil, para ter uma TV. Eu vejo que a importância é levar o que tem de Votuporanga para a população. A TV Câmara ela terá um conteúdo próprio nosso, não somente as sessões às segundas, mas provavelmente um jornal diário de terça à sexta-feira, podcasts, esse é o nosso objetivo, levar o que tem de Votuporanga, da Prefeitura, das secretarias, as obras que estão acontecendo, enfim, manter a população informada daquilo que Votuporanga está oferecendo para ela”, falou ao Diário, Daniel David.

Também em entrevista ao Diário, José Umberto Sverzut, gerente regional no Estado de São Paulo da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), falou da importância do mais novo veículo de comunicação aberta de Votuporanga: “A Anatel está presente neste momento de inauguração desta TV que vai fazer parte da rede legislativa, onde nós temos a TV Senado, TV Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e agora, a TV Câmara Municipal de Votuporanga. Qual é a vantagem disso? Com esse canal, a população de Votuporanga terá acesso a todos os atos realizados na Câmara Municipal, aumentando a transparência e a participação popular.”

Durante a solenidade, o prefeito Jorge Seba agradeceu ao governo federal pela disponibilização da TV Câmara e o empenho do presidente Daniel David na conquista da emissora: “Eu aqui como prefeito municipal quero fazer um agradecimento ao governo federal por ter esse olhar, e também, dar os parabéns não só aos vereadores aqui presente, ao qual eu orgulhosamente fiz parte, mas ao presidente. Parabéns, Daniel, por sua gestão. Tenho certeza que é algo que vai ficar para sempre, o fornecimento de informações para a população, difundindo assim a nossa realidade.”

Por sua vez, Carlos Eli Gonçalves, representante do governo federal, que no ato representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Guimarães, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, salientou a importância do conquista para o município e do combate as fake news: “Foi justamente pela importância, para não dizer pelo momento histórico aqui na Câmara Municipal de Votuporanga, que fui designado para fazer essa inauguração. E para mim é muito mais simbólico, porque tenho o meu filho que mora na região, mais especificamente em Fernandópolis, e que está aqui presente, me acompanhando. Estamos diante de um marco, foi um processo seletivo que teve bastante concorrência, mas através do presidente, Votuporanga se colocou como um dos classificados para receber essa TV. E posso dizer que vocês, com o esforço que tiveram, vocês tiveram uma grande conquista. E tenho certeza que com isso vai trazer muitos benefícios aqui para a cidade. Foi uma parceria com a Empresa Brasileira de Comunicações, com a Anatel, que conseguiram trazer um investimento que gera em torno de R$ 1 milhão, na qual a Câmara aqui não entrou com nenhum recurso, o recurso foi do governo federal, e ela vai ser responsável aqui por gerir o funcionamento.”

“A interiorização da informação nos permite ter um combate muito forte com o problema que temos hoje em dia na nossa sociedade, que é o negacionismo, as fake news. Eu acho que com esse novo canal, por meio dos canais que vão trazer, a gente vai conseguir trazer a informação verdadeira. E tenho certeza que com isso a Câmara Municipal vai poder fazer os seus programas e levá-los para a sociedade. Eu falo que não existe espaço mais democrático que as câmaras municipais, nós moramos nos municípios. É aqui que os vereadores fazem as leis, fiscalizam o Poder Executivo e traz para vocês as demandas da comunidade que precisam ser solucionadas. Então, é uma casa que representa o que de mais democrático nós temos na nossa sociedade”, emendou Carlos Eli Gonçalves.

A grade com a programação local ainda não foi divulgada, contudo, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), também serão oferecidos canais da Rede Nacional de Comunicação Pública, ampliando o acesso a conteúdos educativos, culturais e informativos para toda a população.