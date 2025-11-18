Operação da PF de Rio Preto mira facção criminosa acusada de lavagem de dinheiro em 3 estados brasileiros 

Operação ocorreu na manhã desta terça-feira (18) em São José do Rio Preto/SP, Manicoré/AM, Humaitá/AM e Cruz/CE.

A Polícia Federal (PF) de São José do Rio Preto/SP cumpriu oito mandados de busca e apreensão em cidades de três estados brasileiros durante uma operação contra uma facção criminosa acusada de lavagem de dinheiro na manhã desta terça-feira (18.nov).

Segundo a PF, a investigação começou após a identificação de uma movimentação suspeita e criminosa de R$ 45 milhões.

Os mandados foram cumpridos em São José do Rio Preto, Manicoré/AM, Humaitá/AM e Cruz/CE. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A polícia identificou que o grupo criminoso movimentava contas de empresas em nomes de “laranjas”, para lavar o dinheiro de tráfico de drogas, contrabando, descaminho e extração ilegal de ouro.

*Com informações do g1