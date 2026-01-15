Andreas Pereira é diagnosticado com trauma no ombro e deve desfalcar Palmeiras por um mês 

Em suas redes sociais, camisa 8 se manifestou: “Recuperar para voltar mais forte”

O Palmeiras diagnosticou um trauma no ombro esquerdo de Andreas Pereira. O meio-campista se lesionou no início da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na última quarta-feira, em Barueri e virou mais um problema neste início de temporada.

A lesão não é considerada grave, e o clube decidiu fazer um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia. A expectativa é de que ele fique fora por cerca de um mês.

Em suas redes sociais, o camisa 8 fez uma publicação lamentando o problema ocorrido no segundo jogo de 2026: “Feliz pela vitória, agora é recuperar e voltar mais forte. Agradeço pelas mensagens de apoio, tanto para mim quanto para minha família. Logo logo tô de volta”, escreveu.

O problema aconteceu após Andreas sofrer falta de Igor Vinícius na ponta esquerda. Na queda, o camisa 8 bateu o ombro no chão e imediatamente recebeu atendimento médico. Após a avaliação, deu lugar a Larson.

O Palmeiras tem alerta ligado neste início de temporada para lesões. Abel Ferreira entende que o elenco estará no seu melhor momento físico a partir de fevereiro, caso não acontecessem lesões.

Já estão fora neste momento: Jefté (preservado após edema muscular), Felipe Anderson (entorse no tornozelo esquerdo), Figueiredo (transição física), Lucas Evangelista (transição física), Facundo Torres (lesão na coxa esquerda) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Deste grupo, Jefté é o que está mais perto de retorno. Ele trabalhou em boa parte do tempo com o restante do elenco na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Felipe Anderson, por sua vez, iniciou a transição entre a parte física e técnica, juntando-se a Evangelista e Figueiredo.

*Com informações do ge