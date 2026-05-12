Peão que morreu pisoteado por touro é sepultado em MT

Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, participava de uma disputa por equipes quando caiu na arena e foi pisoteado no peito por um touro no Votu International Rodeo, em Votuporanga/SP.

O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, que morreu após ser pisoteado por um touro durante o Votu International Rodeo, em Votuporanga/SP, foi sepultado na manhã desta terça-feira (12.mai), no Cemitério Municipal de Pedra Preta/MT.

Vídeos registrados pela equipe da TV Centro América mostram o cortejo de carros até o cemitério. Durante a despedida, um narrador prestou homenagens ao peão.

Rafael participava da disputa por equipes, quando caiu na arena e foi pisoteado no peito. O peão chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu. A imagem da transmissão do evento pela internet mostrou o momento da montaria.

Logo após o acidente, a equipe de resgate do evento conteve o animal e prestou socorro. A organização publicou uma nota nas redes sociais informando que Rafael participava da disputa por equipes quando caiu do touro.