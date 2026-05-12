Peão que morreu pisoteado por touro é sepultado em MT

Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, participava de uma disputa por equipes quando caiu na arena e foi pisoteado no peito por um touro no Votu International Rodeo, em Votuporanga/SP.
O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, que morreu após ser pisoteado por um touro durante o Votu International Rodeo, em Votuporanga/SP, foi sepultado na manhã desta terça-feira (12.mai), no Cemitério Municipal de Pedra Preta/MT.
Vídeos registrados pela equipe da TV Centro América mostram o cortejo de carros até o cemitério. Durante a despedida, um narrador prestou homenagens ao peão.
Rafael participava da disputa por equipes, quando caiu na arena e foi pisoteado no peito. O peão chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu. A imagem da transmissão do evento pela internet mostrou o momento da montaria.
Logo após o acidente, a equipe de resgate do evento conteve o animal e prestou socorro. A organização publicou uma nota nas redes sociais informando que Rafael participava da disputa por equipes quando caiu do touro.
Ainda conforme a organização, ele foi “prontamente atendido pela equipe multidisciplinar de saúde do evento e transferido em UTI móvel para o hospital”.
O rodeio, que começou na quinta-feira (7), se encerrou no domingo (10), dia do acidente. O evento reuniu competidores do Brasil, Estados Unidos, México e Austrália em 19 companhias.
Quem era o peão
Reconhecido no circuito de rodeios, Rafael era natural do município de Pedra Preta/MT. Ele acumulava títulos importantes na carreira.
Em 2025, o peão também se tornou campeão nacional da Associação dos Campeões de Rodeio (ACR). Há duas semanas, também conquistou o título de campeão em um rodeio realizado em Carneirinho/MG.
Há pouco mais de um mês Rafael oficializou o casamento com a esposa Ana Correia. Ele deixou ainda dois filhos pequenos: João Ricardo e João Rafael; além demais familiares e vasto círculo de amizade. No perfil das redes sociais, o peão compartilhava a rotina em rodeios e conquistas ao lado da esposa e dos dois filhos.
*Com informações do g1