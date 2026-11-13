Jovem morre após motocicleta atingir cavalo em estrada rural de Penápolis

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Gabriel Rodrigues de Almeida, de 22 anos, morreu após a motocicleta que conduzia atingir um cavalo em uma estrada rural de Penápolis – Foto: Reprodução

Gabriel Rodrigues de Almeida, de 22 anos, foi socorrido em estado grave após a colisão, mas não resistiu aos ferimentos; caso foi registrado pela polícia como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Um jovem de 22 anos morreu após a motocicleta que conduzia colidir contra um cavalo na noite desta quinta-feira (12.nov), em Penápolis/SP.

A vítima foi identificada como Gabriel Rodrigues de Almeida. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado caído na Estrada Vicinal Francisco Salla após o impacto com o animal.

Equipes de resgate foram acionadas e socorreram o motociclista em estado grave. Gabriel foi encaminhado à Santa Casa de Penápolis, mas não resistiu aos ferimentos.

Após ouvir o depoimento do pai da vítima e reunir as informações iniciais sobre o acidente, a polícia registrou a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

As circunstâncias da colisão e a eventual responsabilidade pela presença do animal na via serão apuradas durante a investigação.

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