Jovem morre após motocicleta atingir cavalo em estrada rural de Penápolis

Gabriel Rodrigues de Almeida, de 22 anos, foi socorrido em estado grave após a colisão, mas não resistiu aos ferimentos; caso foi registrado pela polícia como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Um jovem de 22 anos morreu após a motocicleta que conduzia colidir contra um cavalo na noite desta quinta-feira (12.nov), em Penápolis/SP.
A vítima foi identificada como Gabriel Rodrigues de Almeida. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado caído na Estrada Vicinal Francisco Salla após o impacto com o animal.
Equipes de resgate foram acionadas e socorreram o motociclista em estado grave. Gabriel foi encaminhado à Santa Casa de Penápolis, mas não resistiu aos ferimentos.
Após ouvir o depoimento do pai da vítima e reunir as informações iniciais sobre o acidente, a polícia registrou a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
As circunstâncias da colisão e a eventual responsabilidade pela presença do animal na via serão apuradas durante a investigação.