Jovem morre após motocicleta atingir cavalo em estrada rural de Penápolis

Gabriel Rodrigues de Almeida, de 22 anos, foi socorrido em estado grave após a colisão, mas não resistiu aos ferimentos; caso foi registrado pela polícia como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Um jovem de 22 anos morreu após a motocicleta que conduzia colidir contra um cavalo na noite desta quinta-feira (12.nov), em Penápolis/SP.

A vítima foi identificada como Gabriel Rodrigues de Almeida. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado caído na Estrada Vicinal Francisco Salla após o impacto com o animal.

Equipes de resgate foram acionadas e socorreram o motociclista em estado grave. Gabriel foi encaminhado à Santa Casa de Penápolis, mas não resistiu aos ferimentos.