Escorpiões voltam a assustar moradores de Votuporanga

Agentes trabalham à noite porque os bichos tem hábitos noturnos

O trabalho dos agentes de Endemias e Zoonoses está acontecendo à noite já que o bicho tem hábitos noturnos. Aqui em Votuporanga, somente neste ano, 400 pessoas foram picadas.

“É importante trabalharmos neste período porque é a hora que ele sai para se alimentar e aí acontecem os acidentes”, diz o coordenador da Vigilância Ambiental, Nilton César Santiago.

O bairro com maior índice de incidentes em Votuporanga é o Pró Povo. Lá os quintais de muitas casas fazem divisas com uma mata. Eles estão por todos os lados perto de vasos, muros, entulhos. Durante à noite as equipes se utilizam de uma lanterna especial que facilita a localização do bicho.

Desde que este trabalho começou a ser feito em Votuporanga mais de 1000 escorpiões foram capturados, isso em apenas dois meses. Os agentes não se limitam a procurar os bichos nos quintais, e acabam os capturando também dentro das casas. No final das visitas os agentes dão orientação aos moradores: tampar os ralos das pias, banheiros, etc. pelo menos no período da noite.

Para qualquer problema o morador deve ligar no 0800 7709 786, que uma equipe especializada irá ao local para fazer a captura. Agora se alguém for picado deve procurar a unidade de saúde imediatamente para um atendimento adequado.