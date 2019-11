SÓ MODÃO – Gilberto e Gilmar cantarão seus maiores sucessos no Centro de Eventos Valério Giamatei no dia 7 de dezembro

Show com a garantia de sucesso CEVG Ilha do Pescador no dia 07 de dezembro. Uma das duplas mais importantes da música sertaneja, Gilberto e Gilmar ao vivo a partir das 22h.

Conheça a historia desta consagrada dupla:

Gilberto Gomes de Almeida

Gilmar Gomes de Almeida

Gilberto e Gilmar nasceram na cidade de Rinópolis, no interior do estado São Paulo. Ainda crianças, mudaram com a família para a capital paulista. Na época, Gilberto tinha nove anos e Gilmar, oito anos. A paixão pela música motivou esses irmãos a formarem dupla na infância, ganhando o incentivo do pai Sr. Joaquim Gomes de Almeida.

A primeira apresentação em público, foi em um concurso de violeiros promovido pela Rádio Oswaldo Cruz, no interior do estado. Morando na capital paulista, conseguiram o primeiro lugar em um concurso promovido pela Rádio Clube de Santo André e participaram, como calouros, do programa de Silvio Santos, em 1969, na antiga emissora, TV Paulista, hoje Rede Globo.

No ano seguinte, foram convidados pela dupla “Tonico & Tinoco” para fazerem parte da gravação do disco “26 anos de Glória” gravado ao vivo no Teatro da Rádio Bandeirantes. Nesse disco, Gilberto e Gilmar gravaram duas músicas e também fizeram o papel de Tonico & Tinoco quando eram crianças. Na década de 70, faziam muitas apresentações em circo cantando e apresentando dramas, tipo teatro mambembe.

Em 1981, Gilberto que fazia 2ª voz passou a fazer 1ª voz da dupla, e assim, logo gravaram o disco “Assino com X” que foi sucesso em todo o Brasil, onde a dupla recebeu o primeiro disco de ouro. Hoje, entre discos e cds, a dupla “Gilberto e Gilmar” já lançou seu 38º álbum e estão lançando seu 3º DVD.

Ao longo da carreira receberam 4 discos de platina e 5 discos de ouro. Gilberto e Gilmar é uma das duplas mais importantes da história da música sertaneja, fazendo parte da inovação e da evolução deste gênero.

Entre os maiores sucessos de Gilberto e Gilmar estão: Assino com X; Música da Saudade, Só mais uma vez, Nóis Não Vive Sem Muié, Quebrando Tudo, Capa de Revista, Luz do amanhecer, entre outras.

Neste 3º DVD intitulado de “Gilberto e Gilmar 40 anos de Sucesso” a dupla traz músicas inéditas, destaque especial para música “LEVANTA ESTE VÉU”, e as que marcaram a história dos cantores e dos fãs. A gravação foi um show grandioso realizado no Fashion Hall, pertencente ao complexo do Shopping Paraná Moda Parking localizado na cidade de Maringá, Paraná e contou com a participação especial de Rio Negro e Solimões, Di Paullo e Paulino, César Menotti e Fabiano, Zé Neto e Cristiano, além do grande sanfoneiro Tostão(O Rei do Chamamé).

Na plateia, fãs do Brasil inteiro que foram conferir ao vivo o momento marcante para a história da música sertaneja.

O Escritório Eternamente Sertanejo, que assumiu a gestão da carreira da dupla, foi o realizador do projeto e a produção do DVD ficou por conta da Caverna Filmes, referência no mercado sertanejo.

Foram utilizadas quase dez toneladas em equipamentos, dezenas de câmeras registraram todos os momentos no palco, na plateia e nos bastidores.

Mas o DVD não é a única novidade que o Escritório Eternamente Sertanejo e a dupla Gilberto & Gilmar estão preparando para todos os fãs e os amantes da boa música Sertaneja. Vem aí a Nova Turnê da Dupla também intitulada com o mesmo nome do DVD, uma comemoração destes ícones da música sertaneja que viajará pelos quatros cantos do nosso país. Interpretando seus grandes sucessos que lhes renderam 5 discos de ouro e 4 discos de platina, somado a uma nova estrutura de palco e o que a há de mais moderno em equipamentos de led’s e iluminação, Gilberto um gigante no quesito presença de palco e afinação, junto com Gilmar, um dos maiores compositores da música sertaneja com um carisma sem igual, os dois irmãos farão desta nova turnê um espetáculo jamais esquecido por onde passarem.

