Wartão e Vilmar da Farmácia levam demandas de Votuporanga à Brasília 

Vereadores pediram durante encontros com deputados, senadores e representantes do Governo Federal, mais de R$ 1 milhão em recursos para saúde, educação e assistência social.

Em uma extensa agenda marcada por reuniões estratégicas com autoridades federais, os vereadores Wartão (União Brasil) e Vilmar da Farmácia (PSD) estiveram em Brasília/DF, na última semana, para pedir investimentos destinados a áreas consideradas prioritárias para Votuporanga/SP.

Durante a visita à capital federal, os parlamentares participaram de encontros com deputados, senadores e representantes do Governo Federal, apresentando projetos e reivindicações voltadas ao fortalecimento da saúde, educação e assistência social do município.

Um dos momentos mais importantes da agenda foi a audiência realizada com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quando os vereadores discutiram a necessidade de ampliar os investimentos federais para Votuporanga e para os municípios da região atendidos pela rede pública local. Na oportunidade, foram apresentadas demandas relacionadas ao custeio dos serviços de saúde e ao fortalecimento das estruturas que prestam atendimento à população.

Entre os pedidos protocolados está a solicitação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil junto ao senador Marcos Pontes. O recurso, caso liberado, deverá ser destinado à Santa Casa de Votuporanga, instituição que se consolidou como referência em média e alta complexidade para dezenas de cidades do noroeste paulista. A proposta visa contribuir para o custeio das atividades hospitalares, ajudando a manter e ampliar os atendimentos oferecidos à população.

Os vereadores destacaram que o hospital desempenha papel fundamental no sistema regional de saúde, absorvendo uma demanda crescente de consultas, internações, cirurgias e procedimentos especializados. Por isso, o fortalecimento financeiro da instituição foi apontado como uma das principais prioridades da missão em Brasília.

A agenda também contemplou ações voltadas à área social. Em reunião com o deputado federal Paulinho da Força, Wartão e Vilmar protocolaram um pedido de R$ 130 mil para a aquisição de um veículo destinado ao Centro Social de Votuporanga. A entidade desenvolve diversos programas de atendimento e acolhimento voltados a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo os vereadores, o novo veículo permitirá ampliar a capacidade operacional da instituição, facilitando o transporte de usuários, equipes técnicas e materiais necessários para a execução dos projetos sociais desenvolvidos no município.

Outro pleito importante apresentado durante a viagem envolve o fortalecimento da educação pública.

Os parlamentares solicitaram recursos da ordem de R$ 450 mil para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga. O investimento deverá ser utilizado em melhorias estruturais, modernização de equipamentos, adequações de acessibilidade e ampliação das condições de ensino oferecidas pela unidade.

A proposta busca contribuir para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e técnicas desenvolvidas pelo instituto, que atende estudantes de Votuporanga e de diversos municípios da região, desempenhando papel relevante na formação profissional e tecnológica.

Ao avaliar a agenda na capital federal, Wartão destacou que o objetivo principal da viagem foi estreitar o diálogo com representantes do Congresso Nacional e do Governo Federal, apresentando projetos e buscando apoio para demandas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Já Vilmar da Farmácia ressaltou a importância de manter Votuporanga presente nas discussões realizadas em Brasília, reforçando a necessidade de buscar investimentos permanentes para áreas essenciais do município. Segundo os vereadores, o trabalho de articulação política continuará nos próximos meses com o acompanhamento dos pedidos protocolados e a busca por novas oportunidades de recursos para a cidade.

Somados, os pleitos apresentados durante a missão institucional ultrapassam R$ 980 mil e contemplam setores considerados estratégicos para o desenvolvimento de Votuporanga, reforçando a atuação dos parlamentares na busca por investimentos junto às esferas federal e estadual.