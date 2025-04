Sargento Marcos Moreno apresenta indicações em prol da mobilidade urbana e do lazer comunitário 

Uma das indicações pede a construção de dois quiosques na Praça Adilson Francisco de Souza Ribeiro, no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio.

O vereador Sargento Marcos Moreno (PL) protocolou duas indicações na Câmara Municipal de Votuporanga/SP na última semana, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e valorizar os espaços públicos de convivência.

A primeira sugestão é destinada à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, solicitando a realização de estudos técnicos para viabilizar a transformação da Rua Nelciades de Oliveira, no bairro São João, em via de mão única. A medida, segundo o vereador, “busca solucionar os constantes conflitos no trânsito local, especialmente em dias de atos litúrgicos, quando veículos estacionados dos dois lados da via dificultam a passagem e geram discussões entre motoristas e frequentadores de um templo religioso ali situado.”

Já a segunda indicação visa a construção de dois quiosques na Praça Adilson Francisco de Souza Ribeiro, no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio. O espaço é amplamente utilizado por moradores de todas as idades para práticas esportivas e atividades de lazer. A proposta surgiu após a solicitação de frequentadores, especialmente de um grupo de jovens que se reúne semanalmente no local para a leitura da Bíblia. Os quiosques seguiriam os moldes de outras praças da cidade e ofereceriam um ambiente adequado para encontros e reuniões comunitárias.

“Essas indicações são em prol da população e para o bem comunitário de Votuporanga”, reforça o vereador Sargento Marcos Moreno.