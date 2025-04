Alunos do 1º ano de Nutrição da Unifev realizam visita técnica à Santa Casa de Votuporanga

A atividade proporcionou aos alunos o primeiro contato com a rotina hospitalar e com a prática profissional em ambientes reais de atuação.

Os estudantes do primeiro ano do curso de Nutrição da Unifev participaram, na última quinta-feira (24.abr), de uma visita técnica à Santa Casa de Votuporanga, que será campo de estágio para os acadêmicos ao longo da graduação.

A atividade proporcionou aos alunos o primeiro contato com a rotina hospitalar e com a prática profissional em ambientes reais de atuação. Durante a visita, os estudantes conheceram a estrutura da cozinha, compreendendo o processo de produção das refeições oferecidas aos pacientes, acompanhantes e colaboradores.

Além disso, os futuros nutricionistas também passaram pelos setores de Hemodiálise e Ambulatório de Oncologia, ampliando sua visão sobre a atuação do nutricionista em contextos clínicos específicos.

A visita foi acompanhada pela coordenadora do curso, Profa. Dra. Letícia Barufi Fernandes, e pelas docentes Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini e Profa. Ma. Vanessa de Castro Gomes Araújo.

Para a coordenadora do curso, essa vivência é fundamental para aproximar os estudantes da realidade profissional. “É nesse tipo de experiência que os alunos conseguem enxergar, de forma concreta, o papel do nutricionista dentro de uma instituição de saúde. Isso contribui para que eles compreendam melhor os desafios e as responsabilidades da profissão desde o início da formação”, finalizou Letícia.