Polícia Militar recupera BMW furtada em Rio Preto e detém suspeito em Monte Aprazível 

Homem confessou o furto de dois veículos e de ferramentas de uma oficina.

Um homem foi preso em flagrante com uma BMW furtada, na tarde desta segunda-feira (27.jul), em Monte Aprazível/SP, O veículo havia sido levado de uma oficina em São José do Rio Preto/SP no último dia 25 de julho, juntamente com outro automóvel e diversas ferramentas de trabalho.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito levou o carro até uma garagem de veículos localizada na entrada de Monte Aprazível. O proprietário desconfiou da negociação, percebeu indícios de irregularidade e acionou imediatamente a Polícia Militar.

Quando a equipe chegou ao local, o homem abandonou o veículo e tentou fugir a pé pela Avenida Santos Dumont. Após uma perseguição, os PMs conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão no pátio de um posto de combustíveis.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Monte Aprazível, onde permaneceu à disposição da Justiça. A BMW furtada foi apreendida e será devolvida ao verdadeiro proprietário após os procedimentos legais. Após o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis pelo delegado de plantão, o suspeito foi liberado ao término dos procedimentos policiais.