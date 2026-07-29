Atropelamento deixa dois ciclistas feridos em Votuporanga 

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Atropelamento deixa dois ciclistas feridos em Votuporanga – Foto: Reprodução

Uma criança de 9 anos e um adolescente, de 14, estavam na bicicleta atingida pelo veículo na esquina das ruas Renato Fonseca com Joaquim Inácio Nogueira, no bairro Pozzobon.

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (27.jul), no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, resultou em uma criança de 9 anos e um adolescente, de 14, feridos.

De acordo com o apurado, por volta das 17h30, as vítimas estavam na bicicleta atingida pelo veículo na esquina das ruas Renato Fonseca com Joaquim Inácio Nogueira.

Em seguida, a criança e adolescente foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conscientes e com escoriações pelos corpos. Eles foram levados para o Mini-Hospital Pozzobon, para avaliação médica e curativos.

As causas do acidente são apuradas pelas autoridades.

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