São Paulo treina e terá mudanças para as quartas de final 

Zubeldía tem ainda mais três atividades para definir o melhor esquema e o substituto de Pablo Maia.

O elenco do São Paulo realizou, nesta quinta-feira, o segundo dia consecutivo de treinos preparatórios para o jogo de quartas do Paulistão, contra o Novorizontino, segunda-feira, às 20h, no Morumbis.

Para a partida, o técnico Luis Zubeldía contará com os retornos de Enzo Díaz e Alisson, que foram preservados do jogo contra o São Bernardo por desgaste.

Com mais três treinos pela frente antes da decisão, o treinador precisa escolher o substituto de Pablo Maia, que sofreu lesão ligamentar no tornozelo e só volta no segundo semestre, e ainda definir se manterá o time no 3-5-2 da vitória contra o Bernô ou se retornará ao antigo 4-2-3-1.

Desde o início da semana, o técnico tem contado com a presença de Ferreira, que perdeu os últimos quatro jogos por uma lesão na região posterior da coxa direita. Os demais lesionados do elenco são Young, Luiz Gustavo, Rodriguinho e Ruan.

O time volta a treinar na manhã desta sexta-feira.

Líder do Grupo C do Paulistão, o São Paulo terá a vantagem de enfrentar o Novorizontino no Morumbis. Quem vencer avança à semifinal, e em caso de empate a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

*Com informações do ge