São Paulo tem interesse em Allan, do Flamengo 

Volante de 28 anos se encaixa no perfil procurado pelo Tricolor e não deve ser utilizado pelo técnico Filipe Luís.

O São Paulo tem interesse na contratação do volante Allan, do Flamengo. Sem espaço no Rubro-Negro, o jogador de 28 anos agrada ao Tricolor. Ainda não há negociação entre os clubes.

A possibilidade de Allan deixar o Flamengo cresceu nesta segunda-feira, com a permanência do técnico Filipe Luís. Com o treinador, o volante perdeu espaço no decorrer da última temporada e jogou apenas 33 partidas.

O São Paulo monitora a situação e deve abrir conversas nos próximos dias para tentar contratar o volante.

O São Paulo, em crise financeira, procura jogadores com o perfil de Allan. Assim, o Tricolor pode tentar uma negociação por empréstimo ou com custo baixo.

O São Paulo observava a negociação do Flamengo com Filipe Luís para definir se investiria na contratação de Allan. Com a permanência selada nesta segunda-feira, o Tricolor vê as chances de fechar com o volante aumentarem.

A informação sobre o interesse do São Paulo em Allan foi revelada pelo jornalista Venê Casagrande.

O São Paulo contratou dois jogadores nesta janela de transferências: o volante Danielzinho, do Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel, ex-New York Red Bulls.

*Com informações do ge