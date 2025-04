São Paulo planeja volta de Lucas contra o Náutico, pela Copa do Brasil 

Atacante se recupera de dores no joelho depois de um trauma sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março.

O São Paulo planeja voltar a contar com Lucas na próxima terça-feira, quando enfrenta o Náutico, no Morumbis, às 21h30, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante foi desfalque nos últimos oito jogos da equipe por conta de dores no joelho direito.

O ge apurou que o clube não pretende relacionar o atleta para o jogo de sábado contra o Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. A ideia é fazer o retorno do camisa 7 no estádio são-paulino por conta das melhores condições do gramado.

Por precaução, o São Paulo planeja contar com Lucas Moura por apenas alguns minutos na partida contra o Náutico.

O jogador está fora do time desde que se lesionou em 10 de março, na eliminação do Tricolor contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão. A frequência das dores, inclusive, impediu que ele retornasse antes.

Vale lembrar que o São Paulo ainda deve ter as ausências de Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga muscular), Pablo Maia (cirurgia ligamentar no tornozelo direito) e Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo).

