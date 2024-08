São Paulo lidera ranking nacional de desenvolvimento sustentável 

Estado se destaca em segurança pública, educação e inovação, segundo estudo do Centro de Liderança Pública.

O Estado de São Paulo alcançou o primeiro lugar em um ranking nacional que avalia práticas de desenvolvimento sustentável nos estados brasileiros. O estudo, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), analisou 99 indicadores, divididos em dez pilares temáticos baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), e apontou São Paulo como líder em diversas áreas, incluindo erradicação da pobreza, educação de qualidade, energia limpa e acessível, e cidades e comunidades sustentáveis.

Os pilares avaliados no ranking incluem Segurança Pública, Sustentabilidade Social, Infraestrutura, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Inovação, Potencial de Mercado e Sustentabilidade Ambiental. São Paulo destacou-se especialmente na área de indústria, inovação e infraestrutura, atingindo a pontuação máxima de 100 pontos, enquanto a média nacional para esse pilar foi de 30,9.

Além disso, o estado obteve o menor percentual de domicílios com inadequação de moradia e a menor taxa de mortes intencionais no país. Na educação, São Paulo apresentou bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e ocupa a primeira posição nacional em investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

Ranking

Com indicadores positivos, São Paulo subiu de posição em cinco dos dez eixos do ranking de competitividade dos estados. No pilar de solidez fiscal, o estado subiu três posições entre 2022 e 2023. Em inovação, São Paulo também avançou e agora ocupa a primeira posição nacional, refletindo sua capacidade de introduzir novas técnicas e métodos que beneficiam a economia e a sociedade.

O programa “SP na Direção Certa”, lançado em maio deste ano, também tem contribuído para o desempenho do estado, ao propor medidas para modernizar a administração pública, melhorar a eficiência dos gastos e ampliar investimentos, tornando São Paulo um ambiente mais atrativo para negócios.

