Agropecuarista que estava desaparecido é encontrado após passar a noite na mata 

O homem de 56 anos foi encontrado na tarde desta quarta-feira (21), em Castilho/SP. Buscas duraram 22 horas.

O agropecuarista, de 56 anos, que estava desaparecido em uma mata em Castilho/SP foi encontrado no fim da tarde desta quarta-feira (21.ago). Ele desapareceu na terça-feira (20).

Após machucar uma das pernas, o homem passou a noite na mata e teve problemas para se deslocar e, consequentemente, pedir por socorro. Após caminhar com dificuldade, ele conseguiu ser visto pelas equipes de resgate e já está fora de perigo.

As buscas duraram 22 horas. As equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e os brigadistas iniciaram os trabalhos na tarde de terça-feira.

O homem tem uma propriedade rural em um assentamento, que fica a aproximadamente 40 quilômetros de Castilho.

O agropecuarista saiu por volta das 7h para buscar uma vaca e um bezerro, em seguida não foi mais visto.

Após notarem a ausência do homem, familiares acionaram a polícia.

Durante a madrugada desta quarta-feira (21), o cavalo usado pelo agropecuarista foi encontrado amarrado a uma árvore, em uma mata.

Drones e até mesmo o helicóptero águia da PM foram usados para auxiliar nos trabalhos.

Castilho é um dos maiores municípios da região noroeste paulista em área de extensão territorial. A região onde o homem desapareceu fica próxima ao Parque Estadual do Aguapeí, uma área de reserva muito extensa.

*Com informações do g1

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3