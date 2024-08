Corinthians faz trabalho tático e aguarda retorno de trio  

Timão visita o Fortaleza, no domingo, às 16h, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians treinou nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e deu sequência aos preparativos para a partida contra o Fortaleza, no domingo, às 16h, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco realizou seu primeiro exercício técnico-tático para este duelo longe de casa. Após uma ativação na academia, foi feito um trabalho de troca de passes no gramado. Depois disso, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Sul-Americana fizeram uma segunda atividade regenerativa na parte interna do CT.

O restante do elenco realizou um exercício técnico-tático de enfrentamento sob o comando do treinador Ramón Díaz.

O treino teve a participação de dez jogadores das categorias de base: os zagueiros Alexandre (2004), Pedrão (2008) e Gama (2008); os laterais Kaio Vinícius (2008) e Miguel (2008); Pedro Thomas (2008), Teixeirão (2007) e Thiaguinho (2007); e os atacantes Dante (2008) e Kauã (2008).

Raniele, Romero e Yuri Alberto, que sequer ficaram no banco de reservas no meio de semana, participaram da atividade com o elenco no gramado. A expectativa é de que o trio possa retornar ao time no domingo.

O Corinthians trabalha nos bastidores para regularizar o volante José Martínez e o centroavante Héctor Hernández. A dupla está no Brasil e tem participado do dia a dia do clube e aguarda a documentação para poder ser anunciada oficialmente.

O confronto no Castelão tem peso fundamental para o Corinthians na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Timão soma apenas 22 pontos e ocupa a 17ª posição, a primeira dentro da zona de descenso no Brasileirão. A equipe vive um jejum de cinco partidas sem vitórias dentro da Série A.

*Com informações do ge