Segundona: Tanabi goleia o Independente fora de casa e carimba vaga na semifinal 

O Índio da Noroeste venceu os donos da casa por 3 a 0, garantindo a vaga antecipada e a liderança isolada no Grupo 4.

O Tanabi SAF reafirmou seu favoritismo e consolidou sua campanha impecável no Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão. Em uma atuação dominante, o Índio da Noroeste Paulista não tomou conhecimento do adversário e venceu o Independente de Limeira por 3 a 0, em partida disputada na tarde do último sábado (26.jul), no Estádio Comendador Agostinho Prada, o Pradão, em Limeira/SP.

O duelo, válido pela quinta rodada da segunda fase do Grupo 4, teve os gols do Tanabi marcados por Marcelo Maçola, Romarinho e Thales. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Davi Zaqueo garantiu, com uma rodada de antecedência, sua classificação para as semifinais da Segundona, somando agora 11 pontos e mantendo a liderança isolada da chave.

Com a bola rolando…

A partida começou com intensidade e logo aos quatro minutos, o atacante Colômbia, do Independente, perdeu uma grande chance de abrir o placar. Aos 40 minutos, o goleiro do Galo fez uma bela defesa em cobrança de falta de Maicon. No rebote, Colômbia afastou o perigo, evitando o gol. Quatro minutos depois, porém, o artilheiro Marcelo Maçola não perdoou: finalizou com precisão e sem chances para o goleiro, abrindo o marcador em 1 a 0 para o Tanabi. Já nos acréscimos, Colômbia desperdiçou mais uma chance de empatar, e o primeiro tempo terminou com a vantagem parcial do TEC.

Na volta para o segundo tempo, o Tanabi ampliou sua superioridade. Aos 13 minutos, Romarinho aproveitou um cruzamento e marcou de cabeça. Cinco minutos depois, o time da casa quase descontou com Cauã Andrade. No entanto, aos 21 minutos, o zagueiro Thales apareceu de surpresa e, também de cabeça, decretou o placar final em 3 a 0 para o Tanabi SAF, que garantiu os três pontos e a tão almejada vaga nas semifinais.

Com apenas quatro pontos na tabela, o Independente de Limeira permanece na lanterna do grupo e tem chances remotas de classificação, marcando sua despedida da competição com esta derrota.

Semifinais: foco na manutenção da performance

O técnico Davi Zaqueo analisou a vitória, destacando a consistência do modelo de jogo da equipe: “Não vejo que aconteceu algo diferente. Nosso modelo de jogo e estratégia foram as mesmas, lógico com algumas variações, dos demais jogos. O que aconteceu foi que nas últimas duas partidas contra o Mauaense não conseguimos marcar, mas o time foi competitivo e nossa defesa muito equilibrada”, afirmou o comandante, referindo-se aos empates anteriores.

Zaqueo enfatizou a importância de manter o nível de competitividade, mesmo com a classificação garantida: “Esse jogo precisamos encarar como um jogo tão importante quanto os demais, pois temos que manter o nível de competitividade, pois sabemos que teremos dois jogos muito difíceis nas semifinais e precisamos fazer três jogos impecáveis para confirmar nosso acesso”, concluiu, ressaltando o foco na busca pelo acesso.

Com exceção dos atletas suspensos por cartão amarelo, o técnico Davi Zaqueo confirmou que todos os demais jogadores estarão à disposição para a última partida da fase.

O Tanabi SAF encerrará sua participação na segunda fase neste sábado (2), às 15h, em casa, no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, o “Albertão”, contra o Assisense.