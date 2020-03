SÃO BENTO 3 X 2 VOTUPORANGUENSE – Bentão vence Pantera e chega ao G8

O Azulão entrou no G8 com esse resultado, com 15 pontos, na oitava colocação.

Na manhã deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, o São Bento conquistou a terceira vitória seguida na Série A2 do Campeonato Paulista, e fez 3 a 2 na Votuporanguense, no Estádio Walter Ribeiro, em jogo da 11ª rodada do estadual.

O Azulão entrou no G8 com esse resultado, com 15 pontos, na oitava colocação. O time alvinegro de Votuporanga permanece com seis pontos, na rabeira do certame.

Marcaram para o Bentão, Allan Vieira, Ruan e Douglas Assis, descontando, Misael e Pedro Bortoloto, para a Pantera. Lembrando que o Bentão tinha o controle do jogo, teve chances de ampliar e até golear quando estava 3 a 1, mas tomou o segundo gol e uma baita pressão no final em Sorocaba.

Bentão marca, mas toma o empate no final

O bom público que prestigiou a partida CIC, em virtude do horário e da promoção no “Dia da mulher”, viu um bom jogo no primeiro tempo. O São Bento começou pressionando a Votuporanguense e logo aos 4 minutos no cruzamento, Flávio Boaventura testou com perigo.

Jogo movimentado em Sorocaba, com o time azul buscando mais o jogo e a pantera alvinegra tentando explorar os contragolpes os primeiros 20 minutos.

Aos 23 minutos o São Bento abriu a contagem: num passe de Primão, o chutaço de Allan Vieira, desviado em Belão, 1 a 0 para o Azulão. Aos 26, Macanhan fez boa defesa em arremate da Pantera de Sodré. Aos 29 Cesinha emendou e o goleiro do Bentão novamente defendeu; um minutos depois Vitor Braga chutou por cima.

Aos 37 minutos, o São Bento teve a chance de ampliar com Primão que ajeitou bem mas errou o arremate. Aos 40, nova chance azul, Ruan, serviu a Bambam, que tentou tirar do goleiro, mas parou no goleiro Edson.

A Votuporanguense começou a pressionar, mais nos dez minutos finais do primeiro tempo, e fez seu gol aos 46 minutos. Cruzamento para Misael, que mandou de cabeça para as redes, 1 a 1 em Sorocaba.

Azulão marca duas vezes e define

Como no primeiro tempo, o Bentão foi pra cima e logo a cinco minutos, Edson pegou um bom chute de Allan Vieira; aos sete, Tavares perdeu um outro bom ataque azul.

Na base do abafa, aos dez minutos o São Bento marcou o segundo, Ruan se livrou da marcação, deu um chapéu em Lucão. Bateu sem chances para Edson, 2 a 1 para o time de Sorocaba. E na sequencia, aos 11, Douglas Assis marcou, depois de uma ótima jogada de Primão, cruzamento pela direita, com Bambam fazendo o anteparo: 3 a 1.

Aos 15, Sodré arriscou um perigoso chute para a Pantera. Outro ataque da Votuporanguense, que terminou com um bom chute e a defesa de Macanhan aos 19. Mesmo ganhando por 3 a 1, o Azulão não diminuiu o ritmo e seguiu buscando o gol, enquanto a Votuporanguense se atirou de vez para tentar a reação.

Aos 29 minutos, Erick Luis chutou forte, e no cruzamento, quase Bahia amplia. Aos 35, Everton cabeceou com perigo ao gol do time de Sorocaba; no minuto seguinte Bambam concluiu entre os dois zagueiros da Pantera mas errou o alvo. Aos 42, Erick Luis fez fila e na cara de Edson quase fez o quarto gol.

Gol e sufoco da Pantera no final

Aos 44 minutos. Misael cruzou e Pedro Bortoloto; aos 48 Misael quase deixou tudo igual no CIC; no minuto seguinte, Bertoloto bateu, Macanhan defendeu e a defesa afastou. Everton tentou ainda aos 50, mas acabou o jogo com a vitória por 3 a 2 do Bentão, que chega ào G8 com 15 pontos.

Próximas partidas

Na 12ª rodada, dia 12 de março, 10h, tem Penapolense x São Bento, no Tenente Carriço, em Penápolis; na mesma rodada, dia e horário, a Pantera recebe o Sertãozinho no Plínio Marin.