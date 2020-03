Notícias da Câmara

Meidão recebe visita da assessoria do vice-governador Rodrigo Garcia

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 9 a visita de assessores do vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia.

Acompanhado do vereador Rodrigo Beleza – líder do Democratas na Câmara Municipal, os assessores do vice-governador fizeram uma visita de cortesia, falaram sobre o partido e parcerias que Votuporanga está firmando com o Governo do Estado de São Paulo.

A Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo de Votuporanga “Dr. Roberto de Lima Campos”, em parceria com a faculdade Futura, convida a comunidade para a palestra “A mulher e seu espaço na sociedade contemporânea”, com a delegada Karina Gonçalves Tirapelli de Biazi, o evento será quarta-feira (11/3), às 19h. A entrada é gratuita.

NA TRIBUNA

Vereador Meidão pede a contratação de intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para atuar nas escolas de Votuporanga

“É uma vergonha as escolas do município não terem ainda esse trabalho”, comentou o presidente da Câmara, Mehde Meidão Slaiman Kanso, durante pronunciamento na tribuna na sessão desta segunda-feira (9/3). O parlamentar também apresentou uma indicação pedindo providências sobre o tema

NA TORCIDA

Vereador Osmair Ferrari convida a torcida para apoiar time do CAV no atual momento de dificuldade

O parlamentar falou sobre esse e outros assuntos na tribuna durante a 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga. “É de suma importância que o time permaneça na A2. A Votuporanguense leva o nome da cidade para todo o Brasil. Estou pedindo não como vereador, mas como cidadão para que a torcida lote a Arena Plínio Marin e ajude o time a se livrar do rebaixamento”. O CAV precisa da vitória no domingo (15/3) contra o Sertãozinho, às 10h, em casa.

BURACOS

Vereador Emerson Pereira volta a criticar as más condições do asfalto em vias de Votuporanga

Parlamentar pediu que o Poder Executivo realize o recapeamento. “Acredito que Votuporanga não precisa de grandes obras, mas sim de manter com qualidade o que temos”, afirmou durante pronunciamento na tribuna na sessão ordinária desta segunda-feira (9/3).

APOIO

Vereador Rodrigo Beleza convoca a torcida para apoiar o Clube Atlético Votuporanguense

“Nós precisamos abraçar o Clube Atlético Votuporanguense, que leva o nome de Votuporanga para todo o Brasil. Não podemos jogar a toalha, temos que estar com o time até o final. É o momento de todos os torcedores se juntarem. Por isso, peço esse apoio da torcida para que vá ao estádio no domingo, contra o Sertãozinho”, comentou o parlamentar Rodrigo Beleza durante a 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal.

CANÇÃO NOVA

Vereador Daniel David anuncia para abril o retorno do sinal em Votuporanga

Parlamentar falou sobre a volta da transmissão durante fala na tribuna, na sessão ordinária de segunda-feira (9/3).

NA TRIBUNA

Presidente da Câmara fala sobre trabalho de trazer investidores para Votuporanga

Em discurso na sessão ordinária de segunda-feira (9/3), Mehde Meidão Slaiman Kanso comentou sobre reunião recente em São Paulo com representantes da rede Atacadão, que poderá instalar uma unidade no município, e também sobre notícias divulgadas na imprensa que colocam em xeque o trabalho do Legislativo. “Quero dizer à população de Votuporanga que a nossa palavra tem crédito. Tudo aquilo que nós falamos nessa tribuna procuramos honrar”, comentou o vereador. Assista a fala completa no vídeo abaixo.