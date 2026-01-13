CAV estreia com vitória sobre o Água Santa no Paulistão A2 

Fernandinho garante os primeiros três pontos para o Clube Atlético Votuporanguense na competição. Na sequência, a Pantera Alvinegra terá dois compromissos fora da Toca.
O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Água Santa por 1 a 0, na noite do último sábado (10.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, na estreia das equipes na Série A2 do Campeonato Paulista.
Com a bola rolando…
Logo na primeira chegada dos donos da casa, aos oito minutos, Fernandinho recebeu em velocidade e finalizou rasteiro, no cantinho do experiente goleiro Vanderlei, para abrir o placar. O Netuno voltou melhor para a etapa complementar e passou a dominar a partida, criando boas chances para igualar o marcador, mas parou em diversas oportunidades no goleiro Gabriel Félix que mostrou as credenciais de novo titular sob o travessão alvinegro. Por fim, o Água Santa não conseguiu atrapalhar a vitória da Pantera Alvinegra diante de 1.774 torcedores.
Próximos compromissos
O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo pela segunda rodada do Paulistão A2 de 2026 nesta quarta-feira (14), às 18h30, contra o Ituano, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP.
Após isso, a Pantera Alvinegra seguirá longe da Toca, quando no próximo sábado (17), às 19h, enfrentará o Sertãozinho, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso (Frederico Dalmaso), em Sertãozinho/SP, pela terceira rodada.
O CAV só voltará a jogar diante de sua torcida na Arena Plínio Marin, na quarta-feira (21), às 19h30, quando recebe o Santo André.