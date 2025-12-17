Santos vê salário virar dilema e deve adiar conversas sobre Gabigol para 2026 

Clube tem total interesse em repatriar seu Menino da Vila, mas os moldes do acordo ainda estão longe de serem costurados; paciência será crucial para Peixe avançar.

O Santos precisará de muita paciência para avançar pela contratação de Gabigol. O alto salário do jogador no Cruzeiro é atualmente o principal entrave de um possível acordo, já que o Peixe não tem condições de arcar integralmente com os valores.

Interessado em repatriar seu Menino da Vila, o Santos adota certa cautela nos bastidores sobre o tema. Neste momento, a maior certeza é de que será quase impossível costurar rapidamente um acordo, mesmo sabendo que o jogador está totalmente sem clima no Cruzeiro.

Gabigol tem contrato até dezembro de 2028 e, embora também goste do Peixe, da possibilidade de voltar a morar na Baixada Santista e de atuar com Neymar, está confortável sob seu contrato, feito com a ajuda do hoje diretor de futebol do Santos Alexandre Mattos.

Mattos tem ótima relação com o jogador, mas sabe detalhes do vínculo dele firmado com a Raposa e é um dos membros da diretoria a ter a certeza de que o acordo não será simples.

Hoje, a prioridade do Santos é renovar com Neymar, que também custa ao clube cerca de cinco ou seis jogadores “comuns” por mês. Para fazer outra grande contratação além de seu camisa 10, o Peixe precisará reformular seu elenco e equilibrar salários. O clube também não descarta vender atletas em caso de boas propostas, visando a saúde financeira.

Isso também não é visto como simples pela diretoria de futebol. Sem conseguir reduzir o valor da folha salarial atual, o Peixe não terá margem para negociar com Gabigol. Por isso, será preciso que o clube tenha paciência e aguarde mais dias para retomar o tema.

