Cozinheira é presa por tráfico de drogas na frente da escola onde trabalha em Rio Preto  

Mulher distribuía drogas nas proximidades da escola do bairro Jardim Maria Lúcia. Na casa dela, a polícia apreendeu mais entorpecentes e materiais usados no tráfico.

Uma cozinheira de uma escola municipal do bairro Jardim Maria Lúcia, em São José do Rio Preto/SP, foi presa na manhã desta segunda-feira (15.dez) por tráfico de drogas.

Segundo a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), a mulher foi presa em flagrante na frente da escola onde trabalhava como cozinheira.

A investigação revelou que a mulher distribuía entorpecentes nas imediações da escola, além de armazenar, fracionar, pesar e embalar as drogas em sua residência, localizada no bairro Jardim Arroyo.

Os policiais viram a investigada saindo pelo portão da unidade com uma sacola de papel. Ela permaneceu na frente do local enquanto falava ao telefone celular. Ao ser abordada, foi localizado um tijolo de crack e uma porção média de cocaína no interior da sacola.

Os investigadores foram até a residência da mulher, onde apreenderam quantidade expressiva de cocaína, crack e maconha, além de balança de precisão, materiais para embalagem dos entorpecentes e um aparelho celular.

A mulher está presa e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos e apurar a extensão da atividade criminosa.