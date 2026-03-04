Santos acerta a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo 

Defensor retornará ao Peixe após cinco anos; vínculo será de três temporadas.

O Santos acertou nesta terça-feira a contratação de Lucas Veríssimo. O zagueiro de 30 anos, que pertencia ao Al-Duhail, do Catar, vai assinar por três temporadas com o Peixe, com opção de renovação por mais um ano.

Para contar com o zagueiro, o Santos fez uma proposta perto dos 4 milhões de euros (R$ 24,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta. O pagamento será feito em quatro anos, com a primeira parcela em dezembro. Atualmente, Veríssimo estava cedido ao Al-Wakrah, do mesmo país.

Lucas Veríssimo retornará ao Peixe após cinco anos. Formado nas categorias de base do clube, ele foi negociado com o Benfica, de Portugal, em janeiro de 2021. Além dos Encarnados, o zagueiro ainda teve uma passagem curta pelo Corinthians, antes de seguir para o futebol do Catar.

O empresário Paulo Pitombeira foi responsável pela ponte entre o Governo do Catar e o Santos, viabilizando o fechamento da operação.

O agente brasileiro possui bom trânsito na Liga Catari, o que facilitou a negociação entre Al-Duhail e o clube paulista. Pitombeira auxiliou o Santos na discussão de prazos e formas de pagamento, evitando entraves com os catari.

Diante da situação tensa na região do Catar, por causa de conflitos no Oriente Médio, a ideia da família de Veríssimo era de voltar ao Brasil de forma definitiva.

Desde o fim de semana, ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã deixaram a população do país em alerta. Os jogos de futebol por lá estão suspensos.

*Com informações do ge