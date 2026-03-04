Emprego: Votuporanga abre 1 vaga em janeiro, aponta Caged 

Com a performance, município sai do ‘vermelho’, já que em dezembro registrou o fechamento de 665 oportunidades de emprego com carteira assinada.

Jorge Honorio

O Brasil criou 112.334 postos de trabalho formais, ou seja, com carteira assinada, em janeiro. O número veio acima da mediana das previsões do mercado, que apontavam para 92 mil. O saldo do mês passado foi resultado da diferença entre 2.208.030 admissões e 2.095.696 desligamentos. Os dados foram anunciados nesta terça-feira (3.mar) pelo ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho. Eles fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 1 vaga, fruto da dinâmica entre 1.273 contratações e 1.272 demissões. O resultado para o período tira o município do ‘vermelho’, já que em dezembro registrou o fechamento de 665 vagas.

No 1º mês de 2026, os únicos resultados positivos em Votuporanga vieram dos setores de Serviços (+47), seguido pela Indústria (+2). Já as áreas do Comércio (-40), Agropecuária (-7) e Construção (-1), fecharam no vermelho. Confira o gráfico abaixo:

Salário

O salário médio real de admissão em janeiro foi de R$ 2.339,78 um aumento de R$ 77,02 (3,3%) em relação a dezembro de 2025 (R$ 2.312,76). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 41,58 (1,77%). Já o salário médio de demissão ficou em R$ 2.417,50 em janeiro, contra R$ 2.429,61 um mês antes.