Santa Casa recebe R$ 1,5 mi de Fausto Pinato e agradece vereadores do PP 

Emenda é de custeio e será utilizada para a manutenção dos atendimentos.

A Santa Casa de Votuporanga foi beneficiada com um aporte financeiro significativo de R$ 1,5 milhão, fruto de uma emenda parlamentar do deputado Fausto Pinato. Esse recurso chega em um momento crucial, reforçando o compromisso do parlamentar com a saúde pública e a melhoria dos serviços hospitalares na região.

Nesta terça-feira (25.jun), a diretoria da Santa Casa se reuniu com vereadores do Partido Progressista (PP) para agradecer a verba. Estiveram presentes: Serginho da Farmácia, Professor Djalma, Sueli Friosi e Jezebel Silva. Fausto Pinato também participou de forma remota.

O provedor Amaro Rodero iniciou a reunião, agradecendo o recurso de custeio. “Nosso obrigado ao parlamentar e aos vereadores por terem pleiteado essa emenda para nossa querida Santa Casa. A atuação do deputado é muito forte e esse dinheiro salva vidas. Também não podemos deixar de reconhecer o esforço e a dedicação dos nossos vereadores do PP, que sempre lutam pelo bem-estar da nossa comunidade”, disse.

Diretor do Hospital, Valmir Dornelas também enfatizou a assistência da Instituição. “Atendemos mais de 50 cidades da região e a população de vulnerabilidade social é assistida pelo Sistema Único de Saúde. Só conseguimos fazer esse trabalho graças a parlamentares como você. Todo ano, Fausto Pinato destina emenda para a Santa Casa, que faz a diferença. Em nome de toda a diretoria, nosso muito obrigado”, afirmou.

Este montante será utilizado na aquisição de material de consumo e pagamento de serviços de terceiros, garantindo que a Santa Casa continue a prestar um serviço de excelência à população de Votuporanga e região.

Os vereadores Sueli Friosi e Serginho da Farmácia também falaram sobre o recurso. “Sabemos do trabalho sério que é feito na diretoria. O que interessa são vidas. Diversos municípios e pessoas são atendidos, que precisam dessa porta de entrada. Com felicidade, recebemos essa emenda para custeio. Quando a emenda vem direcionada para construção e equipamentos, a Instituição não consegue pagar folha de colaboradores por exemplo. Custeio é muito importante para o Hospital. Agradeço em nome dos quatro vereadores por ter nos deliberado esse valor”, destacou Sueli.

Já Serginho recordou de sua primeira viagem a Brasília em busca de recursos para a Santa Casa. “Muitos, mal nos atenderam, mas você enxerga a necessidade de nossa Votuporanga. Me emociono quando as pessoas falam da Santa Casa. Vejo o trabalho que é feito e o tanto de vidas salvas graças ao parlamentar, que traz verba”, complementou.

O presidente da Câmara Municipal, Daniel David, também agradeceu Pinato. “Gratidão é a palavra pelo que você faz, não só pela Santa Casa, mas pela nossa cidade. Parabenizo pelo trabalho. Você tem feito a diferença. Em nome da Câmara, você faz parte da história de Votuporanga. Você sempre é bem-vindo”, afirmou.

A parceria entre os poderes Legislativo e executivo, juntamente com o apoio da sociedade civil, é fundamental para o fortalecimento da saúde pública. A Santa Casa reafirma seu compromisso de transparência e eficiência na utilização dos recursos recebidos, visando sempre o melhor atendimento à comunidade.