Vereadores participam de solenidade de posse de novo comandante da PM 

Aconteceu nesta quinta-feira (17.out), a cerimônia de transmissão de cargo do alto comando do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior – sediado em Fernandópolis/SP. O Batalhão abrange 49 municípios – entre eles compõe a 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga/SP, num total de contingente de mais de 500 policiais militares.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Ivan César Belentani, assumiu oficialmente o comando do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Paulo, em substituição ao tenente-coronel Mário Luciano Siconeli – que recebeu sua aposentadoria.

A cerimônia aconteceu na Avenida Líbero de Almeida Silvares, com a presença de autoridades, como a coronel Helena dos Reis, secretária de Esportes do Estado de São Paulo – representando o governador Tarcísio de Freitas, os deputados estaduais Danilo Campetti e Major Meca, além de outras lideranças.

De Votuporanga, marcaram presença no ato cívico-militar o vereador cabo Renato Abdala e a vereadora eleita para a legislatura 2025/2028 – Débora Câmara Romani.

Em seu histórico, tenente-coronel Belentani, de 47 anos, tem 29 anos de carreira na Polícia Militar, sendo formado em diversas áreas, como Ciências Policiais e Direito. Ele também é professor de Direito Penal e presidente da APAS de Fernandópolis.

A cerimônia contou com a participação de diversas autoridades e corporações, incluindo a Polícia Rodoviária, Ambiental e o Corpo de Bombeiros.

