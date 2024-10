Na Bahia, Lula fala sobre religião e ataca Bolsonaro 

Em comício em Camaçari, na Grande Salvador, presidente ainda disse que “ninguém foi mais de esquerda que Jesus Cristo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quinta-feira (17.out), Jair Bolsonaro (PL), dizendo que o ex-presidente, quando candidato em 2018, “inventou ser evangélico” para ganhar apoio político.

“[Em 2018] se votou em uma coisa que ninguém conhecia, a não ser por conta da mentira e por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus, pois o comportamento dele é de quem não acredita em Deus”, afirmou Lula em comício em Camaçari, na Grande Salvador.

Batizado na Igreja Católica, Bolsonaro chegou a ser rebatizado nas águas do rio Jordão, em 2016, pelo pastor Everaldo, da Assembleia de Deus. O ex-presidente, porém, nunca renegou ao batismo católico.

Em seu discurso, Lula também destacou a figura de Jesus Cristo como um exemplo de defesa dos mais pobres, afirmando que “ninguém foi mais de esquerda que Jesus Cristo”.

“Ele (Jesus) brigou pelos pobres, cuidou dos doentes e atendeu aos necessitados – por isso, os ricos da época o mandaram crucificá-lo”, disse.

Lula esteve em Camaçari para participar de um comício em apoio a Luiz Caetano (PT), que disputa a eleição contra Flávio Matos (União).

No primeiro turno, o petista teve 49,52% dos votos válidos; já o adversário, 49,17%. Esta eleição foi a primeira em que Camaçari poderia levar as eleições para o segundo turno, pois o município atingiu mais de 200 mil eleitores.

Além de Lula, estavam presentes no comício o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Jaques Wagner (PT) e a deputada federal Ivoneide Caetano (PT), esposa do candidato.

No palanque, Lula também fez outras críticas à gestão do Bolsonaro, desafiando o público a apontar “uma obra no Estado feita por ele”.

“Ele não foi eleito para governar: ele foi eleito para mentir, destruir, negar e destilar ódio no coração de milhões e milhões de pessoas boas e inocentes que acreditam nas suas mentiras”, atacou.

Sobre as declarações de Lula envolvendo Bolsonaro, a reportagem procurou a assessoria do ex-presidente e aguarda retorno.

*Com informações da CNN Brasil

