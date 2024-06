Aposentado é encontrado morto com sinais de esganadura no dia do aniversário em Rio Preto 

Suspeita da polícia é que ladrões invadiram o local para roubar, já que um celular e uma televisão foram levados. Crime foi descoberto na segunda-feira (24), no bairro Santo Antônio.

Um aposentado de 69 anos foi encontrado morto, com sinais de esganadura, na casa dele, no bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP. A suspeita da polícia é que ladrões invadiram o local para roubar o imóvel. O crime foi descoberto na segunda-feira (24.jun), dia do aniversário da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o genro relatou à polícia que foi até a residência de João Paulino da Silva para surpreendê-lo no aniversário. Contudo, como ele não atendia aos chamados, pulou o muro para entrar na casa.

No quarto, o genro encontrou o corpo do aposentado ao lado da cama. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte dele no local. Um celular e uma televisão foram levados.

Ainda conforme o BO, a vítima morava sozinha no imóvel. A família relatou à equipe que conseguiu contato com o aposentado no dia 21 de junho, bem como tinha conhecimento de que José sacou a aposentadoria no dia 6, no total de R$ 3,2 mil.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. João vai ser sepultado em Onda Verde/SP nesta terça-feira (25).

O caso registrado como latrocínio é investigado por agentes da DEIC (Delegacia Especializada em Investigações Criminais). Até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido preso.