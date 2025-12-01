Santa Casa leva melhorias da Emergência ao encontro nacional do Lean em Brasília

O encontro reuniu 137 instituições de saúde de todo o país, com foco em otimizar o fluxo de atendimento, reduzir a superlotação e melhorar o acesso da população aos serviços essenciais.

A Santa Casa de Votuporanga marcou presença em Brasília durante a programação do Lean nas Emergências – Ciclo 10, iniciativa vinculada ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

Representaram o Hospital no evento: Fernanda d’Ávila, gestora estratégica de Assistência, Qualidade e Segurança do Paciente, e Daisy Vitor, gerente de Enfermagem. Participaram da Gestão de Alta Perfomance em Emergência, com a mentoria de especialistas do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O encontro reuniu 137 instituições de saúde de todo o país, com foco em otimizar o fluxo de atendimento, reduzir a superlotação e melhorar o acesso da população aos serviços essenciais.

Sobre o Proadi-SUS

O Proadi-SUS é uma parceria entre o Ministério da Saúde e seis hospitais filantrópicos de referência no Brasil, com o propósito de apoiar o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. O programa atua em frentes como capacitação de profissionais, pesquisas, incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada.

Lean nas Emergências

A metodologia Lean — originada no Sistema Toyota — tem como objetivo eliminar desperdícios, reorganizar processos e tornar o atendimento mais ágil e eficiente. Na área da saúde, a abordagem tem se destacado pela capacidade de melhorar fluxos, reduzir tempos de espera e qualificar a assistência.

A participação no projeto acontece em ciclos, com hospitais selecionados para diferentes etapas de desenvolvimento. As instituições recebem acompanhamento de consultores especializados, que auxiliam no diagnóstico de desafios, implementação de melhorias e capacitação das equipes.

Para Fernanda d’Ávila — Gestora Estratégica de Assistência, Qualidade e Segurança do Paciente, esse encontro reforça a importância de trabalharmos de forma integrada e baseada em evidências. “O Proadi-SUS nos permite aprender com instituições de excelência e aplicar melhorias concretas que impactam diretamente a experiência e o acesso da população”, disse.

“Participar do Lean nas Emergências amplia nossa visão sobre organização de fluxos e segurança do paciente. Volto com ainda mais convicção de que a mudança acontece no dia a dia, com equipes preparadas, processos bem definidos e foco no cuidado humanizado”, finalizou Daisy Vitor.