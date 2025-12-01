Arboleda, Luciano e Ferreira treinam, e São Paulo terá reforços contra o Internacional 

Goleado no último jogo, time de Crespo terá novidades na penúltima rodada do Brasileiro.

Os atacantes Luciano e Ferreira treinaram com o restante do elenco neste domingo e devem reforçar a equipe do São Paulo no duelo contra o Internacional, na quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 perdeu o último jogo por dores na perna direita, enquanto Ferreira tinha dores por conta de um edema na coxa esquerda. Além dos dois, Hernán Crespo contará com os retornos de Rafael e Sabino, que cumpriram suspensão automática na goleada por 6 a 0 contra o Fluminense.

Outra novidade no treino com bola no campo neste domingo foi Arboleda. O zagueiro equatoriano, que se recupera de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, participou das atividades de forma adaptada ainda, o que o coloca como dúvida para retornar.

O treino

Os primeiros exercícios do dia foram comandados pelos preparadores físicos, com trabalhos de força na academia e um circuito físico no gramado com foco principalmente em estímulos de core e acelerações.

Na sequência, Hernán Crespo e seus auxiliares orientaram um treinamento de fundamentos técnicos e dividiram o elenco em grupos para jogos em espaço reduzido.

O Tricolor voltou a treinar nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda.

*Com informações do ge