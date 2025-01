Santa Casa de Votuporanga ultrapassa marca de 285 mil atendimentos em 2024

O hospital é referência para 52 cidades da região do noroeste paulista.

Com 74 anos de história, a Santa Casa de Votuporanga continua sendo um pilar essencial para a saúde pública na região Noroeste paulista. Somente no ano passado, a instituição alcançou a marca de mais de 285 mil atendimentos, que se caracterizam por consultas, exames, internações e procedimentos cirúrgicos. Grande parte desse trabalho foi realizada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), reforçando o compromisso do hospital com a população.

O hospital, que atende 52 municípios da região, é movido por valores como ética, inovação, qualidade e humanização. Diariamente, milhares de pacientes passam pelas portas da Santa Casa em busca de cuidado e acolhimento, com o suporte de equipes altamente capacitadas e uma infraestrutura que se mantém em constante evolução.

Os números de 2024 traduzem a força e o impacto da nossa missão, que é crescer e cuidar junto com a nossa comunidade. Do total de mais de 285 mil atendimentos, 71% beneficiaram moradores de Votuporanga, enquanto 29% atenderam pacientes de outras cidades da região. Dentro dessas paredes, muitas histórias começaram a ser escritas: foram 1.634 bebês que vieram ao mundo no hospital, com 50,6% pertencendo a famílias de Votuporanga. Até mesmo os detalhes dos nascimentos chamam a atenção, com 810 meninos e 824 meninas chegando para encher seus lares de alegria e esperança.

Além disso, os exames representaram uma parcela significativa da demanda: foram realizados cerca de 699 mil. Já as cirurgias somaram 9.400 procedimentos, demonstrando a dedicação da equipe médica em atuar nos casos mais complexos.

Dra. Poliana Kalinauskas Faria, diretora técnica da Santa Casa de Votuporanga, celebrou os resultados e reforçou o compromisso da instituição com a comunidade. “Os números que alcançamos no último ano são muito mais do que estatísticas, são reflexos do nosso compromisso com cada pessoa que entra pelas portas do hospital. Na Santa Casa, não estamos apenas oferecendo cuidados médicos; estamos acolhendo histórias, atendendo necessidades e, muitas vezes, devolvendo esperança”, afirmou.

Em um cenário de desafios constantes, a Santa Casa de Votuporanga reafirma seu papel como uma referência em saúde, equilibrando tecnologia, eficiência e um olhar atento às necessidades humanas. O legado de mais de sete décadas é marcado por histórias de superação, vidas transformadas e o compromisso de seguir salvando vidas.

