Homem é morto a tiros em frente a própria casa em Votuporanga 

Crime ocorreu no bairro Monte Alto, no final da noite da última sexta-feira (10). Márcio José Ferreira da Silva, de 35 anos, foi atingido por seis disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.

Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros no final da noite da última sexta-feira (10.jan), no bairro Monte Alto, em Votuporanga/SP. Esse é o segundo assassinato registrado no município em 10 dias.

Segundo informações da Polícia Civil, por volta das 23h30, Márcio José Ferreira da Silva, de 35 anos, conhecido como ‘Marcinho’, estava em casa, na Rua Maria Oliveira dos Santos, quando foi chamado por alguém no portão e, ao sair, foi alvejado por pelo menos seis disparos, morrendo no local.

Após o crime, os assassinos fugiram em uma motocicleta. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências em busca dos suspeitos, porém, até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e a Polícia Científica foi acionada para periciar o local. Na cena do crime, seis estojos e três projéteis de pistola de calibre 9mm foram encontradas.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) apura se o crime tem ligação com o tráfico de drogas e uma possível disputa por territórios, tendo em vista que a vítima já foi presa por envolvimento na venda de entorpecentes.

Márcio José deixou a esposa e três filhos; além de demais familiares e vasto círculo de amizade. Seu sepultamento ocorreu às 10h, neste domingo (12), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

Segunda morte violenta em 10 dias

O assassinato de ‘Marcinho’ engrossa uma estatística perigosa neste começo de ano em Votuporanga, uma vez que é o crime a segunda morte violenta no intervalo de apenas 10 dias.

Conforme noticiado pelo Diário, no último dia 4, Josinaldo dos Santos, de 46 anos, foi morto com uma facada no peito, durante uma discussão em um bar na Avenida Anastácio Lasso, no bairro São Cosme, na zona Leste de Votuporanga. Posteriormente, o suspeito do homicídio foi identificado e preso pela Polícia Militar, enquanto dormia na cozinha de uma propriedade rural próximo da Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

Além dos dois crimes contra a vida, Votuporanga também registrou uma tentativa de assalto a banco.

