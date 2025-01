Polícia Militar esclarece furto em Votuporanga 

Com o suspeito foram apreendidos metais de lavatório que haviam sido subtraídos na noite de sexta-feira (10).

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta segunda-feira (13.jan), suspeito de furto cometido contra uma residência na zona oeste de Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento, ciente do crime ocorrido na última sexta-feira (11), quando se depararam com um indivíduo conhecido nos meios policiais pela prática de furtos, em posse de um carrinho de reciclagem.

Em seguida, após realizarem a abordagem, os PMs realizaram buscas e localizaram metais de lavatório que haviam sido subtraídos do imóvel.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

