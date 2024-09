Santa Casa de Votuporanga reinaugura nova UTI Geral com tecnologia de ponta e foco na humanização 

Com uma estrutura moderna, equipada com tecnologias avançadas e desenhada para promover maior conforto e segurança, a nova UTI trará uma abordagem humanizada e eficiente ao cuidado dos pacientes em estado crítico.

Nesta sexta-feira (20.set), às 18h, a Santa Casa de Votuporanga realizará a reinauguração da nova UTI Geral no Espaço Unifev Saúde, um marco significativo para o atendimento intensivo da região. Com uma estrutura moderna, equipada com tecnologias avançadas e desenhada para promover maior conforto e segurança, a nova UTI trará uma abordagem humanizada e eficiente ao cuidado dos pacientes em estado crítico.

Com 20 leitos de cuidados intensivos, a UTI conta com uma equipe multiprofissional especializada disponível 24 horas por dia, pronta para garantir a qualidade e a precisão do atendimento. Entre as inovações tecnológicas, destaca-se o sistema completo de vigilância de sinais vitais, que, por meio de uma central de monitoramento, permite acompanhar ininterruptamente os parâmetros vitais dos pacientes, proporcionando informações claras e precisas para uma rápida e segura tomada de decisões.

Outro avanço é a central de monitoramento de bombas de infusão, que exibe simultaneamente os valores numéricos de todos os pacientes, incluindo informações sobre a infusão de medicamentos e alarmes em tempo real, garantindo maior segurança na administração de tratamentos críticos.

A UTI foi projetada com foco na humanização, oferecendo 3 leitos suíte equipados com TV a cabo, frigobar, Wi-Fi e sofá-cama para maior comodidade dos pacientes e seus acompanhantes. Os 15 leitos com divisórias asseguram privacidade durante o tratamento, enquanto 2 leitos com antessalas oferecem ambientes mais reservados.

Para reforçar a segurança, cada leito conta com um carrinho de medicação à beira do leito, permitindo maior precisão na administração dos medicamentos.

Um diferencial importante desta nova unidade é a automação das portas e torneiras, que torna o ambiente mais funcional e higiênico. Além disso, pensando no bem-estar dos pacientes, a UTI foi projetada com janelas para permitir a entrada de luz natural. Esse detalhe é essencial em um ambiente onde, muitas vezes, os pacientes perdem a noção de tempo e espaço, ajudando a trazer uma maior sensação de conforto e contato com o mundo externo.

A reinauguração da UTI Geral reafirma o compromisso da Santa Casa de Votuporanga em oferecer um atendimento de excelência, integrando tecnologia de ponta com um cuidado acolhedor e humanizado.

