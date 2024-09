Copa Paulista: CAV encerra preparação e embarca nesta sexta-feira 

O duelo de ida da semifinal contra a Portuguesa ocorre neste sábado, às 15h, no Estádio do Canindé, com transmissão da TV Cultura, TV Record e YouTube.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou na tarde desta quinta-feira (19.set), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, a preparação com bola para o jogo de ida semifinal da Copa Paulista Sicredi 2024, contra a Portuguesa, neste sábado (21), às 15h, no Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Estádio do Canindé, localizado na Marginal Tietê no limite norte do bairro do Canindé, na cidade de São Paulo/SP. Duelo terá transmissão da TV Cultura, TV Record e YouTube. A partida de volta da semi, em jogo de ‘180 minutos’, será na Arena Plínio Marin, no sábado (28), às 18h.

De acordo com o apurado pelo Diário de Votuporanga, na planilha de Rogério Corrêa, treinador mais longevo da história do Pantera Alvinegro, um elenco quase completo, exceto por Danilo Mariotto, autor de um dos gols na classificação contra o Capivariano, que sentiu um desconforto e não embarca para a capital paulista. Outro atleta que segue no Departamento Médico do CAV é Israel, que se recupera de uma pubalgia.

O treinador do Votuporanguense projeta duelos duros contra a Lusa: “Vão ser dois jogos difíceis. Sabemos que a Portuguesa está na elite há muito tempo e vai buscar essa classificação para uma Copa do Brasil até porque já tem uma Série D. Eles têm um objetivo lá e nós temos os nossos aqui. Tenho certeza que vão ser dois grandes jogos. A equipe que errar menos é a que vai passar, então temos que trabalhar para minimizar erros que acontecem durante a partida para buscarmos sempre a vitória e a classificação. Esperamos poder passar desse grande jogo”, afirmou Rogério Corrêa.

O embarque do Pantera Alvinegro para São Paulo ocorre na manhã desta sexta-feira, já que um treino de mobilidade está agendado para o período da tarde, já no hotel, onde o elenco permanecerá hospedado.

Ingressos

A Portuguesa repetiu a estratégia adotada no jogo contra o XV de Piracicaba e manterá a promoção de gratuidade para mulheres e crianças até 11 anos com a camisa da Lusa para o jogo diante do CAV. Além disso, os valores da arquibancada são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Por sua vez, as numeradas custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). Você pode adquirir o seu ingresso por meio do site CEOSPORTS ou na secretaria do clube.

Terão direito à meia entrada estudantes com comprovação, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de ensino, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência.

Se o benefício não seja comprovado, o portador deverá complementar o valor do ingresso adquirido para o valor do ingresso integral. Caso contrário, o acesso ao evento não será permitido.

