Santa Casa de Votuporanga recebe visita de Fernando Haddad e Simone Tebet 

Provedor Amaro Rodero destacou à importância do hospital que é referência para 52 cidades da região.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma visita importante na última quinta-feira (16.jul). O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), acompanhado da ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB), esteve na Instituição para conhecer as instalações e ouvir as demandas do Hospital, que é referência para 52 cidades da região.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, recepcionou a comitiva e destacou o papel fundamental da instituição filantrópica: “É uma honra recebê-los aqui. Este hospital salva vidas e é referência para 500 mil pessoas de Votuporanga e de toda a região. Saber que vocês estão aqui, conhecendo de perto o nosso trabalho, é motivo de esperança. Que possamos, juntos, fortalecer a saúde e seguir salvando vidas. Nós, que vivemos a filantropia no dia a dia, temos um propósito que faz toda a diferença”, afirmou.

Rodero agradeceu a presença dos candidatos e ressaltou a importância de a Santa Casa ser pauta prioritária em agendas de campanha. Para ele, a visita representa uma oportunidade concreta de colocar as necessidades do setor filantrópico no centro do debate político.

Durante a agenda, Haddad assumiu um compromisso público com a Instituição. O ex-ministro afirmou que levará da visita “lições de casa” e se comprometeu a trabalhar pelo credenciamento de quatro novos leitos de UTI – que aguardam há aproximadamente dois anos a habilitação pelo Ministério da Saúde -, além de buscar novos serviços para fortalecer o Hospital.

“Já recebi uma lição de casa aqui. Vou processá-la para que consigamos credenciar quatro novos leitos de UTI e promover a habilitação de novos serviços, para que a Santa Casa se desenvolva ainda mais. Vocês podem contar conosco”, disse Haddad. O pré-candidato também destacou sua relação pessoal com Votuporanga, cidade que acompanha desde a infância, e elogiou o desenvolvimento local.

Simone Tebet também se pronunciou. A pré-candidata ao Senado frisou a importância das Santas Casas para o interior do Brasil e reiterou seu compromisso com a causa: “Sei da importância das Santas Casas para as cidades médias brasileiras. Saio daqui com um compromisso firmado com a saúde pública de Votuporanga e de toda a região que vocês atendem”, afirmou Tebet.

A passagem por Votuporanga fez parte de um roteiro mais amplo da comitiva. O grupo iniciou o dia em Fernandópolis, com visita ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seguiu para Jales e encerrou a agenda na Santa Casa.

Para a Instituição, a visita gera a expectativa de que as demandas da saúde filantrópica ganhem protagonismo nas propostas dos candidatos e, acima de tudo, se convertam em ações concretas para fortalecer o atendimento à população.