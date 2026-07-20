Homem é preso em flagrante por agredir e tentar enforcar companheira em Cardoso 

A violência teve início após o casal acompanhar a final da Copa do Mundo e ingerir bebidas alcoólicas, momento em que o agressor perdeu o controle e passou a desferir tapas, socos e golpes no pescoço da vítima.

Um homem foi preso na noite do último domingo (19.jul) após agredir e tentar enforcar sua companheira na Vicinal José de Abreu, na saída da Vila Santo Antônio, em Cardoso/SP. A violência teve início após o casal acompanhar a final da Copa do Mundo e ingerir bebidas alcoólicas, momento em que o agressor perdeu o controle e passou a desferir tapas, socos e golpes no pescoço da vítima. A agressão foi interrompida graças à intervenção de uma família que passava de carro pelo local. Ao ouvirem os gritos de socorro da mulher e presenciarem a tentativa de estrangulamento, os ocupantes do veículo gritaram que chamariam a polícia, assustando o agressor e permitindo que a vítima fugisse em direção ao bairro vizinho.

De acordo com o apurado, alertados sobre o caso de violência, policiais militares encontraram a mulher no cruzamento da Rua Gerônimo Ribeiro de Mendonça com a Rua Dona Maria Gonçalves. Durante o relato do ocorrido, o homem surgiu na via e foi abordado nas proximidades de um bar local.

Após passar por atendimento médico na Santa Casa de Cardoso, o casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Na unidade policial, a vítima relatou o histórico de agressões, informou que o companheiro também quebrou seu telefone celular durante o ataque e solicitou uma medida protetiva de urgência.

O homem foi autuado em flagrante por violência doméstica e dano, permanecendo preso à disposição da Justiça.