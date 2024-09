Mais seco que o Saara: Votuporanga atinge 8% de umidade relativa do ar 

De acordo com Ciiagro/Inmet, oito municípios da região estão com umidade relativa do ar em estado crítico. A Cetesb diz que a qualidade do ar está muito ruim em São José do Rio Preto e Catanduva.

Números divulgados pelo Ciiagro/Inmet mostram que a umidade relativa do ar está em níveis críticos, mais secos que os desertos do Saara, no norte da África, e do Atacama, na América do Sul, em oito cidades da região noroeste de São Paulo, nesta terça-feira (3.set).

As primeiras da lista são Votuporanga e Santa Fé do Sul com 8%, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%. Em seguida, Jales com 9%. São José do Rio Preto, Mirassol e Cardoso estão com 11%. Outros municípios como Andradina, Altair ficaram com apenas 12%.

Qualidade do Ar

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), em Catanduva a qualidade do ar é considerada muito ruim. Em São José do Rio Preto é classificada como ruim.

A má qualidade do ar pode trazer sérias consequências ao organismo humano. Entre elas, o agravamento dos sintomas respiratórios em pessoas com problemas pulmonares. Na população em geral, pode apresentar ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço.

Recomendações

Diante dessa situação, a recomendação é que pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, além de crianças e idosos, evitem esforço físico ao ar livre. Recomenda-se ainda hidratação constante, consumo frequente de água e proteção contra o sol, além de uso de soro nos olhos e nariz.

Risco de Incêndios

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), renovou o alerta de risco elevado para incêndios para a região noroeste paulista, até a próxima sexta-feira (6).

De acordo com o órgão, as temperaturas vão atingir 39ºC em Votuporanga, Araçatuba e Birigui, no período mais quente do dia.

Altas Temperaturas

Segundo Ciiagro/Cetesb/Unesp, Ilha Solteira e Santa Salete tiveram máxima de 39 graus, nesta terça-feira. Altair, Andradina, Araçatuba, Cardoso, Dirce Reis e Nova Granada registraram 38ºC.

Para as próximas semanas, a expectativa, segundo o Climatempo, é de aumento na temperatura em Votuporanga, com máxima de 41ºC.

