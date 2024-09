Santa Casa de Votuporanga promove o 2º Encontro de Cuidados Paliativos em outubro

Evento será no próximo dia quatro, voltado para profissionais e estudantes da área de saúde, no Centro de Convenções.

No dia 4 de outubro, a Santa Casa de Votuporanga terá a honra de promover o 2º Encontro de Cuidados Paliativos, das 7h30 às 13h, no Centro de Convenções. Esta iniciativa é um marco importante na promoção de uma abordagem humanizada e digna para o cuidado de pacientes em fase final da vida e suas famílias.

Palestras Relevantes

O evento contará com palestras de especialistas reconhecidos, que compartilharão conhecimentos essenciais sobre cuidados paliativos:

Conceitos Básicos : Tamilles Cezari, enfermeira

: Tamilles Cezari, enfermeira Serviços da Santa Casa : Dra. Paula Capeletto, médica

: Dra. Paula Capeletto, médica Rede de Apoio à Desospitalização : Maria Augusta Rosa, psicóloga

: Maria Augusta Rosa, psicóloga Fase Final da Vida : Dra. Raquel Sousa, médica

: Dra. Raquel Sousa, médica Limitação e Retirada do Suporte Avançado de Vida: Dr. Lucas Sperandio

Dra. Paula Capeletto destaca a importância dos cuidados paliativos: “Nosso foco é aliviar o sofrimento físico, emocional e social, tanto do paciente quanto da família. O processo de adoecer é desafiador, e neste momento difícil, é fundamental que proporcionemos conforto e dignidade. Com a recente Política Nacional de Cuidados Paliativos, novos recursos financeiros estarão disponíveis para os municípios, reforçando a importância dessa prática.”

A enfermeira Lilian Curti complementa: “Este encontro é uma oportunidade valiosa para trazer palestras significativas e aprimorar os cuidados da rede com este paciente, a exemplo que temos em Ribeirão Preto, que é referência na área. Estamos celebrando também os dois anos de cuidados paliativos na Santa Casa, e este evento é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação de todos os profissionais envolvidos”.

O Encontro tem como público-alvo: profissionais e estudantes da área de saúde de Votuporanga e região e conta com apoio do Senac.

Uma Iniciativa Transformadora

A realização deste encontro não apenas reforça o compromisso da Santa Casa com a saúde e o bem-estar da comunidade, mas também promove um espaço para a troca de experiências e conhecimentos sobre uma prática tão necessária.

Confira os currículos:

Tamilles Daniele Pereira Cezari

Enfermeira graduada pela Fundação Educacional de Fernandópolis, especialista em Nefrologia pela UNIFESP e em Cuidados Paliativos pela Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos. Com ampla experiência no atendimento a pacientes renais crônicos em diálise, atua como docente do curso Técnico em Enfermagem no Senac de Votuporanga e integra o grupo de Cuidados Paliativos: Guardiões do Cuidado.

Dra. Paula Pereira de Godoy Capeletto

A médica graduada pela Faculdade de Medicina de Votuporanga (UNIFEV) possui residência em Clínica Médica pela Santa Casa de Votuporanga e especialização em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar. Atualmente, coordena a equipe de Cuidados Paliativos da Santa Casa de Votuporanga e é preceptora da equipe de Cuidados Paliativos da FAMERP.

Dra. Raquel Carvalho de Sousa

Médica formada pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização em Saúde da Família, Medicina de Família e Comunidade, e Cuidados Paliativos. É preceptora no Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de Base, professora na Faculdade de Medicina Faceres, e atua no programa Melhor em Casa em Rio Preto. Membro do Conselho Fiscal da ANCP e do Comitê de Ensino de Cuidados Paliativos, é também mestranda em Psicologia e Saúde pela FAMERP.

Dr. Lucas Gabriel Sperandio

Formado em Medicina pela Faculdade Barão de Mauá, completou sua residência em Clínica Médica na USP Ribeirão Preto e em Terapia Intensiva na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Além disso, é pós-graduado em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar e atua como preceptor da equipe de cuidados paliativos na FAMERP.

Maria Augusta Rosa

Formada em Psicologia Hospitalar e Clínica pela HCFMRP-USP, pós-graduada em cuidados paliativos e mestre em Ciências pela USP. Hoje, ela é coordenadora em psicologia Hospitalar e Serviço Social do Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto, e membro do instituto Lotus de Cuidados Paliativos de Ribeirão Preto.

