A TURA antecipa retorno para empurrar o CAV 

A tradicional Torcida Uniformizada Raça Alvinegra, com aproximadamente 40 anos de história, marcará presença na Arena Plínio Marin já neste sábado (28), no duelo entre Votuporanguense e Portuguesa.

A TURA (Torcida Uniformizada Raça Alvinegra), a mais antiga torcida organizada de Votuporanga/SP, que empurra o futebol profissional para cima dos adversários desde a década de 1980, no antigo Estádio Plínio Marin, volta a pedido de torcedores, após um tempo de inatividade e estará na Arena Plínio Marin, neste sábado (28.set), para o duelo decisivo entre Clube Atlético Votuporanguense e Portuguesa, em partida de volta da semifinal da Copa Paulista Sicredi 2024.

Em entrevista ao Diário de Votuporanga, André Figueiredo, um dos sete diretores da TURA, que atualmente é presidida por Marcelo Rodrigues – Marcelo Papa, que é um dos fundadores, explicou o motivo da volta: “A TURA é a mais antiga torcida votuporanguense, desde os tempos da Associação Atlética Votuporanguense, e a volta estava prevista para janeiro de 2025, mas à pedidos de centenas de torcedores decidimos voltar neste sábado e somar à TOV para empurrar o CAV.”

“Os torcedores entenderam que esse momento é fundamental para o CAV e vamos apoiar com bandeiras, faixas, bateria e toda a nossa energia. Apenas os uniformes não chegarão a tempo, pois estão em confecção”, emendou André Figueiredo.

O diretor fez questão de ressaltar a importância da união entre os torcedores, em especial as torcidas organizadas em prol do Votuporanguense: “O torcedor alvinegro sempre foi mais do que apaixonado e a mobilização se dá por meio de grupos de mensagens, temos por exemplo, um grupo com cerca de 700 integrantes. E assim, vamos somar nossos esforços a TOV e apoiar o CAV nesse momento em que precisa desse apoio para vencer.”

O diretor explicou ainda que a TURA está devidamente credenciada junto a FPF (Federação Paulista de Futebol) e, assim como a TOV (Torcida Organizada Votuporanguense), participou de uma reunião organizacional com a Polícia Militar, visando o duelo deste sábado na Toca do Pantera Alvinegro.

Para os interessados em integrar ou conhecer de forma mais aprofundada a TURA, basta procurar o grupo nas redes sociais ou integrantes nas arquibancadas.

