PF cumpre mandados em Votuporanga durante operação contra falsificação de notas 

Ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (27). Telefones de dois investigados foram apreendidos.

A Polícia Federal (PF) de Jales/SP realizou uma operação na manhã de sexta-feira (27.set) para combater a falsificação de notas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Votuporanga/SP.

As investigações começaram após denúncias feitas em Estrela d’Oeste/SP. A denúncia era de que um perfil em rede social estaria vendendo notas falsificadas.

A PF identificou os dois suspeitos pelas vendas em Votuporanga. Durante o cumprimento do mandado foram apreendidos os telefones deles, que foram levados para a delegacia da PF em Jales.

Os equipamentos vão passar por perícia para identificar e coletar os dados necessários para entender como os investigados realizavam essas vendas e também descobrir se há outros suspeitos envolvidos nos crimes.

A comercialização de cédula falsa, seja ela na compra ou venda consciente da falsidade da cédula, é crime tipificado no artigo 289 do Código Penal Brasileiro com penas que variam de três a doze anos de reclusão, além de eventuais crimes de falsidade ideológica na criação dos perfis com dados falsos na internet que objetivam a prática de quaisquer crimes.

