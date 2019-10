Santa Casa abre inscrições para simpósio de Centro Cirúrgico e CME

Evento será no dia 31, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, de Votuporanga, a partir das 8h

“Empoderamento do profissional de Enfermagem: as atitudes que fazem diferença”. Esta é a temática do III Simpósio do Centro Cirúrgico e IV Simpósio do Centro de Materiais e Esterilização (CME) da Santa Casa de Votuporanga, que será realizado no dia 31 deste mês no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

As inscrições estão abertas no valor de R$20, pelo site do Guichê Web: www.guicheweb.com.br/simposio. O recurso arrecadado será utilizado para melhorias do Centro Cirúrgico do Hospital.

O cronograma começa às 8h30 com a palestrante Enfermeira Jeane Bronzatti, Doutoranda da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – EEUSP, São Paulo, com o tema “Empoderamento do Enfermeiro Perioperatório: competências essenciais que podem salvar vidas”.

Na sequência, Felipe Vilela, Especialista em Sistemas CEO da Hinno Technology, irá discutir sobre rastreabilidade. Às 10h35, Enfermeira da empresa B. Braun, Vanessa Lazzaretti, falará sobre as tendências e o desafio do preparo cirúrgico das mãos.

“Controle de temperatura, condições mínimas de segurança do paciente” será o assunto do Enfermeiro Marcos Aurélio Reginaldo, Especialista de Produtos Hospitalares e Integrante do Grupo de Estudo de resíduos de saúde da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)/Comissão de Estudo Especial (CEE) 129. Após o almoço, às 13h, Jeane reassumirá o palco do Centro de Convenções para apresentar as 10 melhores práticas para cirurgia segura.

Haverá uma mesa-redonda sobre segurança no processamento de produtos para saúde, a partir das 13h45. Lígia Garrido Calicchio, Enfermeira, Consultora Técnica em Central de Material e Esterilização, e Especialista em Administração de Serviços de Saúde pela USP, irá falar sobre cuidados com instrumentais cirúrgicos; Flávia Azambuja, Enfermeira e Consultora Técnica da Zentys Medical, sobre protocolos eficientes de limpeza de produtos para saúde e Gessilene Barbosa, Especialista em Centro Cirúrgico e CME pela Universidade de São Paulo –USP, explanará sobre a segurança do processo de esterilização.

A enfermeira Camila Mendonça, Professora adjunta na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ – Campus Macaé), do Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Especialista em Engenharia Biomédica, seguirá com a palestra “Posicionamento cirúrgico: como prevenir lesões com atuais medidas preventivas”. Ivan Cavalcante, sócio-proprietário do grupo DeVantCare, encerrará a programação com “CME – Central de geração e valor”.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destaca a importância do evento. “Com a evolução dos procedimentos, é necessária a qualificação de profissionais com conhecimento específico focado nas tecnologias, nos materiais e recursos, de segurança e controle e acompanhamento de indicadores de produção e qualidade em Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização. Convido a todos a participar deste simpósio, que diferencia o atendimento ao nosso paciente”, frisou.