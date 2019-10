Natação recebe investimento de R$ 40 mil e ganha novo treinador

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga não para de crescer e melhorar as condições para que os atletas tenham resultados mais expressivos. Na manhã deste sábado (5), no Parque Aquático Savério Maranho, foram anunciados investimentos e um novo treinador, o que faz a natação local mudar de patamar.

Com a presença do vice-prefeito Renato Martins, o Centro de Formação apresentou sua sala de ginástica e o novo head coach (técnico principal), Alan de Souza Coutinho, 37 anos, que é treinador há 18 anos e tem passagens por diversos clubes, entre eles o Pinheiros. Ele se junta ao coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, e ao auxiliar técnico Fernando Guimarães.

De acordo com Xaninho, os equipamentos da sala de ginástica e as novas raias – que possibilitarão a equipe trabalhar as provas de piscina curta no mesmo local – custam cerca de R$ 40 mil e foram viabilizados pelo deputado estadual Carlão Pignatari junto ao Governo do Estado de São Paulo. “A partir de agora nós temos que começar a pensar grande, porque estamos fazendo um investimento para transformar o nível da nossa equipe”, destacou.

O coordenador fez questão de agradecer Avonat (Associação Votuporanguense de Natação) e o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), parceiros do Centro de Formação. “Cabe aqui um agradecimento especial ao deputado Carlão que viabilizou a vinda de todo esse material de aproximadamente R$ 40 mil para que possamos mudar o nível dos nadadores”, falou.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.