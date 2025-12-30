Adolescente é esfaqueado no rosto após pegar carona com desconhecido 

A vítima de 14 anos foi encaminhada para a Santa Casa de Fernandópolis/SP após ser golpeada na lateral do rosto na madrugada desta segunda-feira (29).

Um adolescente de 14 anos foi esfaqueado no rosto após pegar carona com um desconhecido na madrugada desta segunda-feira (29.dez), em Fernandópolis/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de outro adolescente quando teve o primeiro contato com o condutor do veículo em um posto de combustíveis da cidade.

Na ocasião, os três ingeriram bebidas alcoólicas, conforme consta no registro policial.

Em seguida, o suspeito, de 35 anos, deu carona para os adolescentes. À polícia, ele contou que durante o trajeto foi agredido pelos menores e usou a faca para golpear um deles após parar em uma rua sem saída. O outro adolescente conseguiu fugir do automóvel.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Fernandópolis com uma lesão no rosto, que atingiu a boca.

O suspeito ainda relatou aos policiais que jogou a faca em um matagal. Após prestar depoimento, ele foi liberado e poderá responder por lesão corporal. O carro foi apreendido devido ao mau estado de conservação.

Conforme o BO, tanto o investigado quanto os adolescentes têm antecedentes criminais.