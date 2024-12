Saiba quais são os horários do comércio nesse fim de ano 

As duas últimas semanas do ano são marcadas pela celebração do Natal e Ano Novo, com feriados em 25 e 1º de janeiro. Dessa forma, os horários de atendimento do comércio são alterados.

Conforme definido em assembleia aberta a associados, a Associação Comercial de Votuporanga informa como será o atendimento nas lojas da cidade. Esta segunda-feira (23.dez) é o último dia de horário estendido, sendo das 9h às 22h; na terça-feira, véspera do Natal será das 9h às 16h; na quinta-feira, dia 26, pós-Natal, das 13h às 18h; o sábado, dia 28, das 9h às 13h, e na terça-feira (31), véspera do Ano Novo, das 9h às 16h. No dia 2 de janeiro, o atendimento recomeça às 13h e segue até 18h.

Sorteio de prêmios

A ACV e a Faria Veículos com apoio de patrocinadores encerram no dia 31 de dezembro a campanha de Natal que vai sortear mais de R$ 110 mil a quem comprar nas lojas participantes e preencherem os cupons. O sorteio será no sábado, dia 4 de janeiro, às 10h, na praça da Concha Acústica.

Os clientes vão concorrer ao VW Pollo Track 1.0 e a 10 vales-compras de R$ 1 mil. Os comerciários que fizerem as vendas campeãs vão ganhar R$ 300,00 em vales-compras.

