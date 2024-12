Ações solidárias marcam o Natal das crianças internadas no HCM de Rio Preto

Foram 15 ações de Natal no hospital nos primeiros 20 dias de dezembro.

A época natalina, tradicionalmente marcada por encontros familiares e celebrações, costuma ser um período de grande solidão para aqueles que estão internados, especialmente as crianças. Por isso, o setor de Alianças Estratégicas da Funfarme, através de parcerias com pessoas e instituições, organizou um mês recheado de atividades e entrega de presentes para aquecer o Natal dos pacientes do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto (HCM).

Foram 15 ações de Natal no hospital nos primeiros 20 dias de dezembro. A super programação de fim de ano contou com visita de personagens infantis, chegada do papai noel, entrega de presentes e uma super festa com comidas e presentes para as crianças e mamães.

O diretor administrativo do HCM, Dr. Antônio Soares Souza explica que ações solidárias impactam diretamente no bem-estar dos pacientes, trazendo conforto e esperança em um momento de vulnerabilidade, especialmente em datas comemorativas, como o fim de ano.

“A época natalina, tradicionalmente marcada por encontros familiares e celebrações, pode ser um período mais sensível para aqueles que estão internados, pois a presença de familiares nem sempre é possível devido à gravidade dos casos ou à distância. Isso torna ainda mais valiosa a contribuição de ações coletivas que promovem uma sensação de pertencimento e de comunidade, lembrando aos pacientes que, mesmo em sua fragilidade, não estão sozinhos”, explica o diretor.

“A internação hospitalar é um momento de adversidade em que a saúde mental e emocional são fatores essenciais para a recuperação. Neste momento o espírito natalino nos relembra que o amor é essencial, pois o renascimento de Jesus nos traz renovação e esperança. As ações solidárias no HCM, especialmente no Natal, são uma demonstração clara de que, por meio da união e do carinho coletivo, podemos transformar a realidade dos pacientes e dar a eles mais do que apenas cuidados médicos: damos dignidade e humanidade”, cita Fernanda Del Campo Braojos, diretora técnica do HCM.

Uma das crianças beneficiadas pelas ações é o Luiz Guilherme, de 7 anos, de Porto Velho. Ele possui miocardiopatia hipertrófica e está internado à espera de um transplante de coração há cerca de um ano. A avó dele, dona Rosângela Araújo fala sobre a importância dessas ações.

“Achei a ação muito boa, porque possibilitou o Luiz de interagir um pouco com as outras crianças. Então a festinha trouxe algo diferente do dia a dia, que é maçante, na expectativa dele receber um coração. Tudo muito bom, ele ficou muito feliz com os presentes também”, cita a avó.

Neste ano, diversas organizações e grupos de voluntários se mobilizaram para levar o espírito natalino aos corredores do HCM, promovendo ações que tornam o ambiente hospitalar mais acolhedor. Essas ações foram intermediadas e organizadas através do setor de Alianças Estratégicas do Complexo Funfarme, responsável pelas parcerias entre pessoas físicas, ong’s, empresas e o complexo hospitalar.

“Em períodos como o Natal, surge a oportunidade de transformar vidas e levar esperança a quem mais precisa. No Complexo Funfarme, por meio do Natal Solidário, contamos com o apoio de empresas, voluntários e todos que desejaram fazer a diferença, em um momento de unir forças para proporcionar momentos de alegria, conforto e solidariedade aos nossos pacientes, especialmente as crianças que estão em tratamento. Obrigado a todos”, cita o gerente administrativo da Alianças Estratégicas, Rafael Albiero.

Rafael explica ainda que as ações solidárias são uma forma de construir uma rede de apoio que beneficia todos, tanto dentro quanto fora dos hospitais. “Convidamos todos a fazer parte dessa corrente do bem. Entre em contato com a equipe de Alianças Estratégicas pelo telefone 17 99609-2081. Estamos prontos para receber sua ajuda, organizar ações personalizadas e juntos trazer mais brilho e esperança ao coração de quem mais precisa”, finaliza

