Saiba como negociar a compra de um apartamento em São Paulo

O primeiro passo para conseguir um apartamento bom em SP, com preço agradável, é aprender a negociar.

Com o mercado brasileiro imobiliário crescendo cada dia mais, a busca por venda de apartamentos em SP deixa nítido que isto é um grande investimento e uma decisão importante para todo brasileiro que quer criar uma família ou estabelecer novas fontes de renda.

No entanto, muitos compradores enfrentam desafios ao negociar a compra de um imóvel, especialmente em uma cidade tão dinâmica como a grande São Paulo. Diante disso, viemos trazer algumas dicas que podem ajudar os que não possuem conhecimento prévio sobre negociar apartamentos.

Motivos para aprender a negociar APs

Antes de entrarmos nas estratégias de negociação, que é um fator essencial para quem está buscando comprar um bom imóvel a preços mais acessíveis, é importante entender por que aprender a negociar a compra de um apartamento em São Paulo é fundamental. Existem várias razões para isso, sendo algumas das mais importantes:

Economia Financeira

Negociar o preço de um apartamento pode resultar em uma economia significativa do seu dinheiro. E quem não quer isso?

Com o mercado imobiliário em constante mudança, os vendedores podem estar dispostos a oferecer descontos ou condições especiais para fechar negócio. Já que muitos estão vindo para o mercado também e muitas vezes, com preços mais competitivos.

Personalização do acordo

Quem ainda não sabe disso, e está buscando comprar um apartamento bom e já mobiliado, por exemplo, deve saber mais sobre a compra e personalização do acordo. Você pode fazer isso conforme as suas necessidades e preferências, caso a imobiliária tenha a opção.

Isso pode incluir condições de pagamento, prazos de entrega e inclusão de móveis e eletrodomésticos.

Segurança Jurídica

Por fim, não podemos deixar de falar sobre a segurança, fator fundamental para ditar se uma negociação foi bem-sucedida.

Para saber mais sobre isso, basta analisar e ver se seu acordo inclui a revisão cuidadosa de todos os aspectos legais do contrato de compra e venda. Isso garante que você esteja protegido de possíveis problemas legais no futuro.

Agora que entendemos a importância de aprender a negociar a compra de um apartamento, vamos explorar algumas estratégias que podem ajudá-lo nesse processo. Então não deixe de abrir sua agenda no celular ou pegar seu bloco de anotações.

3 Principais estratégias para negociação

Ao todo, as estratégias de negociação são formadas por quatro elementos que devem ser colocados em prática ao começar o negócio.

Urgência

A pressa do proprietário para vender é um dos fatores que podem beneficiar você, o comprador, na hora de negociar um desconto no valor do imóvel.

Se o vendedor estiver precisando de dinheiro rápido ou tiver interesse em fechar o negócio rapidamente, você pode usar essa urgência a seu favor para negociar um preço mais baixo.

Investigue a liquidez do imóvel

Antes de fazer uma oferta, é importante investigar a liquidez do imóvel. Isso inclui verificar se há algum problema legal ou estrutural que possa afetar a venda do apartamento.

Se o imóvel tiver baixa liquidez devido a problemas potenciais, o vendedor pode estar mais disposto a negociar o preço, algumas vezes até bem abaixo do valor de mercado.

Conheça preços

Em terceiro lugar, fazer a lição de casa é sempre bem vindo. Nessa etapa, sua lição será realizar uma vasta pesquisa de mercado para saber o preço médio de apartamentos similares na mesma região.

Isso dará ao comprador uma breve ideia do valor justo do imóvel e irá ajudá-lo na negociação para garantir que não pague mais do que o necessário.

Negociar a compra de um apartamento em São Paulo pode parecer uma tarefa difícil, mas se preparando previamente com as dicas que foram entregues no decorrer desse artigo, será possível ver que não passa de uma tarefa que só parecia ser complexa. Então coloque todas as dicas entregues até o momento em prática.