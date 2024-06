CAV luta, mas não segura o Corinthians 

O duelo pelo Paulistão sub-17 foi disputado no Estádio do Canindé, em São Paulo/SP, terminou em 3 a 0 para os mandantes.

O Clube Atlético Votuporanguense até que tentou segurar o Corinthians, mas não conseguiu fazer frente ao poder de fogo do time da capital e terminou o duelo válido pelo Paulistão sub-17 derrotado por 3 a 0, neste domingo (23.jun), no Estádio do Canindé, em São Paulo/SP.

Apesar da garra e determinação mostradas em campo, o Pantera Alvinegro comandado pelo técnico Rilla e seu assistente Pereira foram surpreendidos pelos mandantes que abriram o placar com Molina, após passe de Rodrigão na área.

Depois, no segundo tempo, em jogada individual de Bruno, Vitinho finalizou da entrada da área e ampliou o marcador. O Timão fechou a conta com o zagueiro Pedro Paulo, que aproveitou rebote do goleiro para balançar as redes e garantir o placar final.

Agora, o Votuporanguense volta a campo no domingo (29), às 11h, para um duelo decisivo no Grupo 22, contra o XV de Piracicaba-SP, e novamente fora de casa.